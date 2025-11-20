Švedija atmetė du Turkijos prašymus dėl ekstradicijos

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kaltina „Gulen“ judėjimą sąsajomis su bandymu 2016 m. liepą surengti perversmą. R. T. Erdoganas ekstradicijos klausimą iškėlė kaip pagrindinį reikalavimą prieš sutikdamas ratifikuoti Švedijos narystę NATO 2024 m., kaltindamas Stokholmą, kad šis teikia prieglobstį „teroristams“.
„Šių metų lapkričio 13 d. vyriausybė nusprendė atmesti du Turkijos prašymus dėl ekstradicijos, nes Aukščiausiasis Teismas aptiko kliūčių“, – naujienų agentūrai AFP sakė Švedijos teisingumo ministerijos pareigūnas. Jis kalbėjo apie Aukščiausiojo Teismo nuosprendžius dėl Turkijos piliečių Muharremo Ozado ir Abdullah Bozkurto, kurie buvo priimti atitinkamai liepos 3 d. ir spalio 29 d.
Pasak Aukščiausiojo Teismo, Turkija apkaltino M. Ozadą priklausius „ginkluotai teroristinei organizacijai“ – „Gulen“ judėjimui, nes jis turėjo banko sąskaitą su šia organizacija siejamame banke, turėjo ryšių su organizacijos nariais ir gyveno bei dirbo organizacijai priklausančioje studentų apgyvendinimo vietoje.
Tuo tarpu žurnalistą A. Bozkurtą Ankara apkaltino „vadovavus ginkluotai teroristinei organizacijai“, „skleidus teroristinės organizacijos propagandą“, „pažeidus konfidencialumą“ ir „atskleidus nacionalinio saugumo ir politinių interesų informaciją“, nutartyje pažymėjo Teismas.
Aukščiausiasis Teismas abiem atvejais nustatė, kad šie vyrai negali būti išduoti, nes už nusikaltimus, kuriais juos apkaltino Turkija, Švedijoje neskiriama ilgesnė nei vienerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Nors Švedijoje galutinį žodį dėl ekstradicijos taria vyriausybė, ji negali patenkinti atitinkamų prašymų, jei jiems nepritaria Aukščiausiasis Teismas.
Turkija 17 mėnesių blokavo Švedijos siekį įstoti į NATO. Ginčas baigėsi, kai Stokholmas sutiko pažaboti ekstremistines grupuotes, panaikinti ginklų embargą, įvestą po Turkijos karinio įsiveržimo į Siriją 2019 m., ir įsipareigojo operatyviai svarstyti Turkijos prašymus dėl ekstradicijos.
