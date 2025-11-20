Pasaulio čempionato 2026 atrankos atkrintamųjų burtų rezultatai: sudarytos grupės dėl 4 kelialapių tolyn

Suskirstytos keturios atkrintamųjų grupės išskyrė intriguojančias poras ir galimas finalo dvikovas, lemsiančias, kas iš Europos prisijungs prie elito JAV, Kanadoje ir Meksikoje.
1 grupė
• Italija – Šiaurės Airija
• Velsas – Bosnija ir Hercegovina
2 grupė
• Ukraina – Švedija
• Lenkija – Albanija
3 grupė
• Turkija – Rumunija
• Slovakija – Kosovas
4 grupė
• Danija – Šiaurės Makedonija
• Čekija – Airija
Pusfinaliai vyks 2026 m. kovo 26 d., o finalai – kovo 31 d. Visos rungtynės bus rengiamos vieno mačo principu – laimėtojas keliauja į finalą, kur paaiškės, kuri rinktinė užsitikrins bilietą į pasaulio čempionatą.
