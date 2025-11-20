 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Pasaulio čempionato 2026 atrankos atkrintamųjų burtų rezultatai: sudarytos grupės dėl 4 kelialapių tolyn

2025-11-20 19:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 19:11

UEFA surengė pasaulio čempionato 2026 m. atrankos atkrintamųjų varžybų burtų traukimo ceremoniją, kuri nulėmė dalyvių kelią į likusias vietas pasaulio pirmenybėse.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

UEFA surengė pasaulio čempionato 2026 m. atrankos atkrintamųjų varžybų burtų traukimo ceremoniją, kuri nulėmė dalyvių kelią į likusias vietas pasaulio pirmenybėse.

REKLAMA
0

Suskirstytos keturios atkrintamųjų grupės išskyrė intriguojančias poras ir galimas finalo dvikovas, lemsiančias, kas iš Europos prisijungs prie elito JAV, Kanadoje ir Meksikoje.

1 grupė

• Italija – Šiaurės Airija

• Velsas – Bosnija ir Hercegovina

2 grupė

Ukraina – Švedija

Lenkija – Albanija

3 grupė

Turkija – Rumunija

• Slovakija – Kosovas

4 grupė

• Danija – Šiaurės Makedonija

• Čekija – Airija

Pusfinaliai vyks 2026 m. kovo 26 d., o finalai – kovo 31 d. Visos rungtynės bus rengiamos vieno mačo principu – laimėtojas keliauja į finalą, kur paaiškės, kuri rinktinė užsitikrins bilietą į pasaulio čempionatą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų