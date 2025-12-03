Nedėvėsit – grės atsakomybė? Patvirtino dėl privalomų šalmų elektrinių paspirtukų ir dviračių vairuotojams

Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, iki šiol šalmus privalėjo dėvėti tik nepilnamečiai ir važiuojamąja kelio dalimi judantys asmenys.
„Norime užtikrinti, kad kelionės būtų dar saugesnės, tad nuo kitų metų jokių išimčių neliks, ir šalmas bus privalomas visiems elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams“, – pranešime cituojamas J. Taminskas. Jo teigimu, šis pokytis ne tik padės išvengti traumų bei sužalojimų, bet ir išsaugos šimtus gyvybių kasmet.
Pasak ministerijos, kaip ir anksčiau, elektrinės mikrojudumo priemonės privalės būti su tvarkingu stabdžiu ir garso signalu, baltos ir raudonos šviesos žibintais priekyje ir gale bei oranžiniais šviesą atspindinčiais elementais mikrojudumo priemonės šonuose.
Važiuojant važiuojamąja kelio dalimi reikės dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba užtikrinti, kad priemonės priekyje degtų baltos šviesos, o gale – raudonos šviesos žibintas. Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais yra privaloma.