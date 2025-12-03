 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Nauji KET pokyčiai: štai ką reikia įsidėmėti eismo dalyviams

2025-12-03 13:14 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-12-03 13:14

Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė Kelių eismo taisyklių (KET) pakeitimams, kuriais nuo kitų metų visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalės būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai – klientams juos suteikti.

Transportas BNS Foto

Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė Kelių eismo taisyklių (KET) pakeitimams, kuriais nuo kitų metų visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalės būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai – klientams juos suteikti.

REKLAMA
2

Pagal KET pakeitimus, vairuotojai turės būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokių taisyklių pakeitimų Vyriausybė ėmėsi po to, kai Seimas kovą priėmė atitinkamas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas.

REKLAMA
REKLAMA

Transporto kompetencijų agentūros duomenimis, pernai nukentėjo 58 paspirtukų vairuotojai, iš jų keturi dėvėjo šalmą. 

REKLAMA

Policija 2024 metais už šalmų nedėvėjimą 20–40 eurų baudomis nubaudė 1019 paspirtukų vairuotojų.  

Pagal dabar galiojančią tvarką šalmus bet kokiame kelyje turi dėvėti jaunesni kaip 18 metų elektrinių priemonių vairuotojai, o vyresni – važiuojamojoje kelio dalyje. Važiuojant kita kelio dalimi šalmai rekomenduojami.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų