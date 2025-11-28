 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasienio rajonuose – griežta teisėsaugos kontrolė: nenustebkite, jei sustabdys pareigūnai

2025-11-28 12:52 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 12:52

Po suintensyvėjusių incidentų prie sienos, teisėsauga ėmėsi griežtesnių kontrolės priemonių – pasienio rajonuose kasnakt patruliuoja sustiprintos policijos, pasieniečių, muitininkų ir Karo policijos pajėgos, rašoma policijos pranešime spaudai.

Pasienio rajonams – ypatingas specialiųjų tarnybų dėmesys (nuotr. Policijos)

Po suintensyvėjusių incidentų prie sienos, teisėsauga ėmėsi griežtesnių kontrolės priemonių – pasienio rajonuose kasnakt patruliuoja sustiprintos policijos, pasieniečių, muitininkų ir Karo policijos pajėgos, rašoma policijos pranešime spaudai.

REKLAMA
1

Nuo lapkričio 24 d. kiekvieną vakarą ir naktį sustiprintas patruliavimas pasienio rajonuose. Bendri policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos ekipažai patruliuoja pasienio rajonuose. Pareigūnai tikrina įtartinus asmenis, transporto priemones ir jose vežamus daiktus. Kartu su pareigūnais dirba ir policijos kinologai, o esant poreikiui pasitelkiami ir kitų tarnybų ar padalinių pareigūnai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per 5 šios savaitės paras iš viso patikrinta daugiau kaip 1500 asmenų, beveik 1300 automobilių, surašytas 21 protokolas už įvairius administracinius nusižengimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Nenustebkite, jei būnant pasienio ruožuose, jus sustabdys pareigūnai, paprašys atidaryti bagažinę ar parodyti asmeninius daiktus. Prašome gyventojų elgtis atsakingai, vykdyti teisėtus pareigūnų reikalavimus“-sako Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas Sigitas Šemis.

Policija atkreipia dėmesį, kad aktyvios prevencinės priemonės pasienyje vyks ir toliau.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų