Pasienio rajonuose – griežta teisėsaugos kontrolė: nenustebkite, jei sustabdys pareigūnai

Nuo lapkričio 24 d. kiekvieną vakarą ir naktį sustiprintas patruliavimas pasienio rajonuose. Bendri policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos ekipažai patruliuoja pasienio rajonuose. Pareigūnai tikrina įtartinus asmenis, transporto priemones ir jose vežamus daiktus. Kartu su pareigūnais dirba ir policijos kinologai, o esant poreikiui pasitelkiami ir kitų tarnybų ar padalinių pareigūnai.
Per 5 šios savaitės paras iš viso patikrinta daugiau kaip 1500 asmenų, beveik 1300 automobilių, surašytas 21 protokolas už įvairius administracinius nusižengimus.
„Nenustebkite, jei būnant pasienio ruožuose, jus sustabdys pareigūnai, paprašys atidaryti bagažinę ar parodyti asmeninius daiktus. Prašome gyventojų elgtis atsakingai, vykdyti teisėtus pareigūnų reikalavimus“-sako Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas Sigitas Šemis.
Policija atkreipia dėmesį, kad aktyvios prevencinės priemonės pasienyje vyks ir toliau.
