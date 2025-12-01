 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Policija pradės tikrinimus: štai kas laukia gyventojų

2025-12-01 11:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 11:54

Policijos atstovai siunčia žinią visiems eismo dalyviams apie numatomas prevencines priemones skirtingose šalies vietose gruodžio mėnesį.

Policija BNS Foto
21

2

Policija, vykdydama eismo automobilių keliais priežiūrą ir užtikrindama eismo dalyvių saugumą, gruodžio mėnesį organizuoja šias prevencines priemones:

Reidas Vilniuje
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Reidas Vilniuje

  • Gruodžio 1–3 d. – pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė.
  • Gruodžio 4–6 d. ir 26–29 d. – transporto priemonių, tarp jų dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
  • Gruodžio 7–9 d. – pėsčiųjų, dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė (matomumą gerinančių saugos priemonių – atšvaitų, ryškiaspalvių liemenių su šviesą atspindinčiais elementais, šviečiančių žibintų – naudojimas tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui).
  • Gruodžio 10–12 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.
  • Gruodžio 15–21 d. – vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė (inicijuota Gruodžio 22–24 d. – pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, kontrolė.

Prevencinės priemonės bus vykdomos valstybinės (magistraliniuose, krašto, rajoniniuose) ir vietinės reikšmės keliuose, policijos pareigūnai dirbs viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju patruliavimo būdu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apskričių vyriausieji policijos komisariatai savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas eismo dalyvių kontrolės priemones.

Tamsiuoju paros metu dėvėkite šviesą atspindinčius drabužius arba atšvaitus, vairuodami atsižvelkite į meteorologines ir važiavimo sąlygas https://eismoinfo.lt.

