TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Melagingas iškvietimas virto smurtu: Lazdijų rajone vyras sužalojo policininką

2025-12-01 08:29 / šaltinis: BNS
2025-12-01 08:29

Sekmadienio vakarą policija gavo pranešimą, kad Lazdijų rajone, Metelių kaimo bažnyčioje padėtas sprogmuo, sulaikant įtariamąjį sužalotas pareigūnas, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija (nuotr. Elta)

0

Patikrinimo metu sprogmenų bažnyčioje nerasta.

Tą patį vakarą, apie 19.50 val., Alytaus rajone, Remeikių kaime, name, sulaikant įtariamąjį, melagingai pranešusį apie padėtą sprogmenį, jis aktyviais veiksmais priešinosi, nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų ir sužalojo tarnybos metu uniformuotą 1970 metais gimusį policininką.

Sužalotas pareigūnas paguldytas į ligoninę.

1976 metais gimęs įtariamasis, kuriam nustatytas 1,81 promilės girtumas, uždarytas į areštinę. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

