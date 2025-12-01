Melagingas iškvietimas virto smurtu: Lazdijų rajone vyras sužalojo policininką

Patikrinimo metu sprogmenų bažnyčioje nerasta.
Tą patį vakarą, apie 19.50 val., Alytaus rajone, Remeikių kaime, name, sulaikant įtariamąjį, melagingai pranešusį apie padėtą sprogmenį, jis aktyviais veiksmais priešinosi, nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų ir sužalojo tarnybos metu uniformuotą 1970 metais gimusį policininką.
Sužalotas pareigūnas paguldytas į ligoninę.
1976 metais gimęs įtariamasis, kuriam nustatytas 1,81 promilės girtumas, uždarytas į areštinę.
