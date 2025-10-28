„Maxima grupė“ išpirko visas 240 mln. eurų vertės obligacijas

Ši penkerių metų trukmės obligacijų emisija su 6,25 proc. metinėmis fiksuotomis palūkanomis (6,50 proc. metiniu pajamingumu) buvo išplatinta 2022 metų liepą. Nusprendus obligacijas išpirkti anksčiau laiko, faktinis metinis obligacijų pajamingumas siekė 8,4 proc., per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė grupė.
Kaip skelbta anksčiau, „Maxima grupė“ nusprendė obligacijas išpirkti prieš terminą, kad galėtų sklandžiai įgyvendinti pokyčius, susijusius su „Vilniaus prekybos“ įmonių grupėje vykdoma struktūros pertvarka.
Obligacijos pirmadienį buvo išbrauktos iš „Nasdaq Vilnius“ Skolos vertybinių popierių bei „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržos sąrašų.
Anksčiau spalį BNS rašė, kad „Maxima grupė“ dvejiems metams iš Lietuvos SEB banko ir vieno didžiausių Europos bankų Belgijos ING pasiskolino po 130 mln. eurų, kurie panaudoti grupės išleistų ilgalaikių obligacijų išpirkimui anksčiau laiko bei susijusių išlaidų finansavimui.
2027 metų pirmoje pusėje įgyvendinus planuojamus pokyčius dabartinė „Vilniaus prekybos“ grupė bus padalinta į dvi struktūriškai atskiras ir savarankiškas dalis: Baltijos regione veikiančių įmonių grupę, kurią valdys „Vilniaus prekyba“, ir kitose šalyse veikiančių verslų grupę, kurią valdys nauja holdingo bendrovė Nyderlanduose „Paretas“.
Abiejų šių įmonių kontroliuojančia bendrove bus Nyderlandų „Metodika B.V.“, kurios galutinis naudos gavėjas yra Nerius Numa.
Šiuo metu „Vilniaus prekyba“ per „Maxima grupę“ valdo tinklus Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Bulgarijoje, o per antrinę įmonę „Euroapotheca“ – vaistinių tinklus Baltijos šalyse ir Švedijoje.