Turite žemės? Ragina sumokėti šį mokestį – pavėlavus bus nemalonumų

Kaip skelbia VMI, žemės mokestį už šiuos metus turite sumokėti iki 2025 m. lapkričio 17 d. – mažiau nei per mėnesį. Kad būtų paprasčiau, mokesčio deklaracijas VMI jau perkėlė į paskyras Elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS).
Žemės mokesčio mokėtojais laikomi žemės savininkai – tiek gyventojai, tiek įmonės ar organizacijos.
Mokesčio tarifą nuo 0,01 proc. iki 4 proc. žemės mokestinės vertės nustato kiekviena savivaldybės taryba individualiai.
Apskaičiuotą žemės mokestį galima sužinoti elektroniniu būdu per EDS arba per Mano VMI.
Taip pat Žemės mokesčio deklaraciją (su mokėtina mokesčio suma) gausite klasikiniu paštu, jei nesinaudojate elektroninėmis paslaugomis, arba VMI sistemose nenurodėte savo elektroninio pašto adreso.
Kas bus laiku nesumokėjus mokesčio
VMI nuolat informuoja gyventojus apie naujai atsiradusius ir nesumokėtus mokesčius, siųsdama pranešimus per Mano VMI, o ne Mano VMI naudotojams – klasikiniu paštu.
Jei gyventojas ar įmonė turi finansinių sunkumų, dėl skolos, kuri viršija 125 eurų, jie gali kreiptis į VMI ir išdėstyti ją dalimis.
Sudarius mokestinės paskolos sutartį, kiekvieną mėnesį yra mokamos palūkanos – po 0,007 proc. už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
Praleidus žemės mokesčio mokėjimo terminą, nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai – 0,026 proc. už dieną, todėl rekomenduojame nelaukti paskutinės dienos.
Jei asmuo po pranešimo ir toliau nesumoka ir nesikreipia į VMI dėl mokestinės paskolos sudarymo, VMI, vadovaujantis teisės aktais, inicijuoja išieškojimo veiksmus.
Turės mokėti beveik 800 tūkst. gyventojų
Apie 61 mln. eurų – tiek už šiuos metus turės sumokėti privačios žemės savininkai: 50 mln. eurų apskaičiuota sumokėti 790 tūkst. gyventojų, o beveik 11 mln. eurų – per 17 tūkst. įmonių.
„Popierines deklaracijas klasikiniu paštu išsiųsime maždaug 150 tūkst. žemės savininkų. Atkreipiame dėmesį į būtinybę gyventojams nurodyti teisingą savo gyvenamosios vietos adresą su pašto kodu, kad deklaracijos juos pasiektų laiku. Adresą galima pasitikrinti savo seniūnijose arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.
Tačiau yra viena išimtis – jei apskaičiuota mokėtina žemės mokesčio suma yra 2 eurai arba mažiau, tuomet žemės mokesčio deklaracija nesiunčiama ir žemės mokesčio mokėti nereikia“, – pranešime žiniasklaidai cituojamas VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
Pernai, už 2024 m., buvo apskaičiuota apie 60,8 mln. eurų žemės mokesčio, kurį turėjo sumokėti 787 tūkst. žemės savininkų: maždaug 50,4 mln. eurų - gyventojai ir 10,4 mln. eurų – įmonės.
Paprasčiausias būdas sumokėti mokestį – per Mano VMI. Taip pat galima atlikti mokėjimą bankiniu pavedimu nurodant žemės mokesčio įmokos kodą 3011, arba apsilankius pašto skyriuose, „Maxima“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose bei kitose mokėjimų įstaigose. Jei mokestį už kitą asmenį moka kitas žmogus, būtina nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą ir įmokos kodą 3011.
Identifikavęsi „Mano VMI“ naudotojai, paskambinę telefonu +370 5 260 5060 ir pasirinkę žemės mokesčio temą, gali sužinoti mokėtiną sumą, terminus ir įmokos kodą automatiniu pranešimu, nelaukdami eilėje. Norintiems apsilankyti VMI aptarnavimo padaliniuose, būtina išankstinė registracija VMI svetainėje arba numeriu +370 5 260 5060. Individualios konsultacijos dėl žemės mokesčio apskaičiavimo taip pat teikiamos šiuo telefonu.