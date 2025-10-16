LRT nė neprašo kvitų: jūsų pinigais apmoka asmenines darbuotojų keliones bet kur?

Vis dėlto norėdami tai daryti į skandalą įsipainioję politikai turėjo pavargti susirankiojant kasos kvitus, kurie bent dėl akių pagrįstų neteisėtas jų išlaidas.
O štai viešosios įstaigos „Nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) vadovams ar kitiems darbuotojams, panašu, nieko nereikia daryti.
Jie nuosavomis transporto priemonėmis asmeniniais reikalais gali važinėti nemokamai – be jokios individualios apskaitos ar „čekiukų“ už juos sumoka LRT, net jei darbuotojai keliauja poilsiauti į Palangą ar pasilinksminti striptizo klube.
Mokesčių mokėtojų išlaikoma įstaiga šito neneigia. Tačiau apie tokį „juodą“ atsiskaitymą su darbuotojais ir galimai nuslepiamas jų pajamas natūra, o taip pat – mokesčius, nekalba.
Ne vienerius metus kraunasi nemokamai
Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytojas Aurelijus (tikras vardas ir pavardė redakcijai žinoma).
Jis pasakojo, kad LRT turi įsirengusi 8 elektromobilių įkrovimo stoteles savo vidinėje teritorijoje, nors elektromobilį turi tik vieną.
„Šiomis stotelėmis nemokamai naudojasi LRT darbuotojai (apie 30), nes stotelėse nėra įrengta atsiskaitymų sistema, apskaitoma tik bendrai sunaudota elektros energija.
Taigi kai kurie darbuotojai gauna pajamas natūra, nieko už tai nemokėdami – nei kompensuoja LRT nupirktos už biudžeto lėšas elektros, nei susimoka mokesčius už gautas pajamas. Tai vyksta su LRT tarybos palaiminimu jau daugiau kaip 3 metai“, – tikino Aurelijus.
Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) išaiškinimą, pajamos natūra – tai neatlygintinai gautas turtas arba paslaugos.
Pavyzdžiui, jeigu įmonė ar įstaiga apmoka degalus asmeninėms darbuotojo kelionėms, tai gali būti laikoma pajamomis natūra. Mat, jeigu žmogus juos pirktų iš savo algos, tektų mokėti gerokai daugiau mokesčių. O kaip yra LRT atveju?
Neskaičiuoja, kiek elektros – asmeninėms darbuotojų kelionėms
LRT Viešųjų ryšių skyriaus vadovė Augustė Mikulėnaitė naujienų portalui tv3.lt atsiųstame komentare neneigė, kad jos atstovaujama įstaiga įrengė 8-ias elektromobilių krovimo stoteles.
Taip pat neneigė, kad jose kraunamos darbuotojų asmeninės, o ne tarnybinės transporto priemonės, o už tai netiesiogiai sumoka visi mokesčių mokėtojai.
„Šiuo metu įkrovimo stotelėse elektros energijos sunaudojimas apskaitomas centralizuotai.
Kartu su infrastruktūros atnaujinimu planuojama diegti techninius sprendinius, leidžiančius fiksuoti elektros sunaudojimą“, – komentare naujienų portalui tv3.lt nurodė viešosios įstaigos atstovė.
Ji leido suprasti, kad LRT darbuotojai nemoka už nuosavų transporto priemonių krovimą darbovietėje, nes tai esanti jų „motyvacija“.
Vis dėlto A. Mikulėnaitė nieko neatsakė, ar įstaiga kaip nors įformina darbuotojų pajamas natūra, jeigu jie už elektrą niekaip neatsiskaito.
Tuo metu VMI Teisės departamento vadovė Rasa Virvilienė taip atsakė į klausimą, ar tokie LRT atsiskaitymai su darbuotojais nėra laikytini pajamomis natūra:
„Jeigu darbuotojas kraunasi savo asmeninę transporto priemonę darbdaviui priklausančioje įkrovimo stotelėje, o už elektros energiją sumoka darbdavys, darbuotojo gauta nauda pripažįstama pajamomis, gautomis natūra. Šios pajamos laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis ir apmokestinamos tokia pat tvarka, kaip ir darbo užmokestis.“
Neskaičiuoja, nors elektros skaitikliai įrengti
Be kita ko, A. Mikulėnaitė informavo, kad šiais metais LRT įsigijo 1-ą elektrinį krovininį automobilį, šiuo metu vykdo 10-ies įkraunamų hibridinių automobilių nuomos paslaugos pirkimą.
Tačiau, viešųjų pirkimų sutartys rodo, kad pirmos 4-ios įkrovimo stoteles jos teritorijoje turėjo pradėti veikti dar 2021 m. pabaigoje, o kitos 4-ios – 2024 m. pabaigoje.
Taigi elektromobiliai LRT teritorijoje galėjo būti kraunami bent 3 metus iki to laiko, kol įstaiga įsigijo tarnybinį elektromobilį.
Sprendžiant iš minėtų sutarčių, už visų stotelių įrengimą turėjo būti sumokėta beveik 22 tūkst. eurų. Dar 6 tūkst. eurų turėtų būti sumokėta už jų priežiūrą 3 m.
Beje, pagal sutartis, kiekvienoje iš 8-ių įkrovimo stotelių turi būti įmontuotas atskiras elektros skaitiklis.
Tad ir kiekvieną netarnybinio automobilio įkrovimą jais techniškai veikiausiai turėtų būti įmanoma apskaityti.
Vienas elektromobilio pakrovimas gali kainuoti nuo keliolikos iki keliasdešimt eurų. Jo gali užtekti 1 ar 2 savaitėms kelionių. Elektromobilio krovimo kaina ir nuvažiuojamas atstumas priklauso tiek nuo mašinos baterijos, važiavimo stiliaus, tiek nuo elektros kainos ar krovimo stotelės galios.
Šiuo metu LRT turi apie 670 darbuotojų, o vidutinė jų alga yra beveik 3,2 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. Tiesa, vadovų atlyginimai turėtų siekti 8–10 tūkst. eurų prieš mokesčius.