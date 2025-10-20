Iš VMI – svarbi žinia dirbantiems: pajamas deklaruoti galėsite kitaip

Atsidarius šią sąskaitą banke, VMI registruos individualią veiklą, o visos į šią sąskaitą gautos lėšos – tiek pervedimais, tiek grynaisiais – bus laikomos veiklos pajamomis ir, pasibaigus metams, pateikiamos pajamų deklaracijoje.
„Šis sprendimas padės individualią veiklą vykdantiems žmonėms patogiau stebėti savo pajamas ir užtikrins tikslesnę mokesčių informaciją. Tai ne tik patogiau patiems gyventojams, VMI – tai dar vienas žingsnis link automatizuoto ir patogesnio mokesčių administravimo“, – sako VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
Prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir VMI projekto pirmasis ir vienintelis prisijungė „Artea“ bankas. Šio banko klientams, dar tik ketinantiems vykdyti individualią veiklą, nereikės dėl to papildomai kreiptis į VMI.
Jiems užteks banke atsidaryti Smulkiojo verslininko sąskaitą ir ši informacija pasieks VMI. Tuomet VMI gyventojui praneš apie įregistruotą individualią veiklą ir paprašys pateikti papildomų duomenų.
Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, Smulkiojo verslininko sąskaita padės savarankiškai dirbantiems žmonėms sutaupyti laiko tiekiant deklaracijas, sumažins administracinę naštą ir leis daugiau dėmesio skirti pačiai veiklai, o ne biurokratijai. Tai dar vienas svarbus žingsnis kuriant smulkiajam verslui palankią aplinką Lietuvoje.
„Džiaugiamės galėdami prisijungti prie iniciatyvos palengvinti versliems gyventojams administracinę naštą. Tuomet gyventojai gali susitelkti į tai, kas jiems svarbiausia – auginti savo verslą, o bankui ir mokesčių inspekcijai perduoti administravimo rūpesčius“, – sako „Artea“ banko Privačių klientų paslaugų vadovė dr. Dalia Kolmatsui.
Tiems, kurie individualią veiklą pagal pažymą jau vykdo, taps paprasčiau apskaityti pajamas. Atsidarius Smulkiojo verslininko sąskaitą ji bus susieta su VMI sistemomis ir visos šios sąskaitos įplaukos laikomosindividualios veiklos pajamomis.
Be to, šioje sąskaitoje esančias lėšas gyventojas galės naudoti ir kasdienėms reikmėms – susieti su ja paslaugų planą ir mokėjimo kortelę, pasidėti indėlį, atlikti mokėjimus.
Smulkiojo verslininko sąskaita skirta tik gyventojams. Juridiniai asmenys jos atsidaryti negalės. Gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą, turėti šią sąskaitą nėra privaloma. Tai yra papildoma paslauga, kurią renkasi ir teikti duomenis VMI sutinka patys veiklą vykdantys gyventojai.
Duomenis apie įplaukas į Smulkiojo verslininko sąskaitas „Artea“ bankas VMI pateiks kartą per mėnesį arba kartą per metus.
Įvardijo TOP 5 veiklas pagal individualią veiklą
VMI duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 241 039 gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą.
VMI taip pat įvardija TOP 5 veiklas:
1. Kurjerių ir maisto išvežiotojų veikla – 16 388;
2. Keleivių vežimas – 14 381;
3. Neformalus švietimas – 11 107;
4. Apdailos darbai – 7 494;
5. Automobilių remontas – 6 652.
Aktuali informacija apie individualią veiklą pagal pažymą pateikiama VMI interneto svetainėje. Konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos telefonu +370 5 260 5060. Paslaugos ir konsultacijos VMI klientų aptarnavimo padaliniuose teikiamos su išankstine registracija.