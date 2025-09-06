Maisto kainos šoko aukštyn: vardija, kas brango daugiausiai

Pasak ekspertų, dėl to kaltas ir prastas derlius, ir bėdos importuojant žaliavas. Tiesa, dėl šiųmečių orų – pavasarinių šalnų, o vėliau ir liūčių, skandinusių ūkininkų laukus, gali brangti ir lietuviškos daržovės – agurkai, pomidorai, kopūstai.
Valstybės duomenų agentūros duomenimis, Lietuvoje maisto produktai vidutiniškai per metus pabrango 5-iais procentais. Tiesa, skirtingų maisto produktų kainos auga skirtingais tempais. Žemės ūkio duomenų centro informacija rodo, kad parduotuvėse 1 litras maistinio rapsų aliejus per metus pabrango vidutiniškai nuo 3 iki 4 eurų 30 centų – 43-imis procentais. Pakilo ir saulėgrąžų aliejaus kaina, per metus vidutiniškai 48-iais procentais. Nuo maždaug 3 iki beveik 4,5 euro už litrą.
„Kainos atliepia rapsų ir saulėgrąžų derlingumus. Žiūrint į Europos Sąjungos statistiką, šiais metais buvo prognozuota užauginti apie 18,5 milijonų tonų rapsų derliaus. 2024-ais metais buvo apie 16–16,5 milijono. Bendras poreikis apie 25 milijonai, tad mes turime 5–7 milijonų tonų deficitą, kurį reikia įsigyti“, – teigė buvęs žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas.
Priežastys, lemiančios kainų augimą
Rapsų aliejus pabrango ir dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje.
„Pagrindinės šalys, iš kurių importuoja sėklas: Ukraina, ir kitos didžiosios šalys kaip Kanada, Australija. Ukrainos ūkininkai yra komplikuotoje situacijoje, jiems yra sudėtinga. Jie negali daug investuoti, taip pat logistika yra sutrikusi. Dėl to užauginami kiekiai mažėja, tai atsiliepia kaip Europos Sąjungos vartotojams, importuotojams“ , – dalijosi P. Astrauskas.
„Nepasiekėm 2022-ųjų, 2023-ųjų metų pradžios lygmens, kai daugelis bandė pardavinėti aliejų už 4, 5 net 8 eurus už litrą parduotuvės lentynose, bet bendrai, bazinių kultūrų kainų augimas atsiliepia visai maisto grandinei. Tai yra aliejus bei konditeriniai gaminiai“, – teigė Petras Čepkauskas, Pricer.lt maisto krypties vadovas.
„Užsitęsusi javapjūtė, drėgni šalti orai gali turėti įtakos, kad šiais metais bus pasėtas mažesnis rapsų kiekis, tuo pačiu užaugintas mažesnis derlius“, – sakė P. Astrauskas.
Ekonomisto įžvalgos apie brangstančias prekes
Tiesa, pasak ekonomisto Aleksandro Izgorodino, maistinio aliejaus kaina padidėjo per daug.
„Teoriškai kylančios kainos turėtų būti susijusi tik su Ukraina, bet ten situacija, kalbant apie derlių yra ne tokia bloga, kaip būtų galima tikėtis. Pabrangimas man asmeniškai neatrodo logiškas, nes nėra nei vieno faktoriaus, kuris galėtų lemti tą 40-ies procentų augimą“, – teigė „Citadele“ ekonomistas A. Izgorodinas.
Prasti orai šiemet tikriausiai paveiks ir daržovių kainas. Ekonomistai prognozuoja, kad lietuviškos rudens gėrybės bus brangesnės.
„Yra neaiški kokybė bei vyksta kova dėl derliaus. Vienas dalykas, nuimti iš tų pelkėtų laukų, kitas dalykas, išdžiovinti ir išsaugoti“, – dalijosi P. Čepkauskas.
„Dėl vyraujančių šaltų orų pavasarį, dėl lietingos vasaros, paskelbtų stichinių situacijų, šie visi sektoriai yra nukentėję. Produkcijos kiekis bus mažesnis ir kokybė bus prastesnė. Žinoma, tas gali atsiliepti galutiniam vartotojui. Faktas, kad lietuviška produkcija gali būti aukštesnė nei įprastai“, – teigė P. Astrauskas.
Tiesa, yra priežasčių, kurios turėtų lėtinti maisto produktų kainų augimą.
„Rinkoje pakankamai stipriai nukrito dujų kaina, nukrito naftos kaina, nukrito ne dėl gerų priežasčių, bet tai yra labai naudingas dalykas maisto kainoms. Jos yra labai jautrios energetikai“, – sakė A. Izgorodinas.
