Brangsta nuoma kai kurių universitetų bendrabučiuose: štai kiek studentai mokės dabar

Apgyvendinimo kainos VU bendrabučiuose keitėsi nuo šių metų rugpjūčio mėnesio. Pernai kainų intervalas svyravo nuo 55 iki 240 eurų. Pasak universiteto atstovės Gretės Gerulaitytės, kainų pokytį lėmė išaugusios energetinių resursų kainos bei būtinybė investuoti į bendrabučių infrastruktūros gerinimą.
Tuo metu Kauno technikos universiteto (KTU) bendrabučiuose kambariai anksčiau kainavo nuo 72 iki 249 eurų, priklausomai nuo vietos, o po kainų pasikeitimo kambariai kainuoja nuo 87 iki 300 eurų į mėnesį asmeniui – nuoma išaugo maždaug 20 proc.
Bendrabučių kambarių nuomos kainos taip pat didės Klaipėdos universitete (KU). Aukštosios mokyklos infrastruktūros valdymo ir investicijų skyriaus turimais duomenimis, nuomos įkainiai nuolatiniams studentams didės 10-15 proc. – jie mokės nuo 2,4 iki 5,8 euro už naktį.
Kito Kaune esančio Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) siūlomo apgyvendinimo kainos išlieka tokios pačios kaip pernai.
Vienviečių kambarių kainos asmeniui už parą svyruoja tarp 5 ir 7 eurų. Dviviečių kambarių – nuo 2,5 ir 4,5 eurų už parą, priklausomai nuo bendrabučio vietos ir patalpos būklės.
NT ekspertas: universitetų bendrabučiai išlieka konkurencingu pasirinkimu studentams
Aukštųjų mokyklų bendrabučių kainoms svyruojant nuo 85 iki 300 eurų į mėnesį, nekilnojamojo turto (NT) bendrovės „Inreal“ investicijų ir analizės vadovas Tomas Sovijus Kvainickas teigia, jog jie išlieka konkurencingu pasirinkimu būstų nuomos rinkoje.
„Vilniuje, pavyzdžiui, tikrai nėra daug privačių būstų, kuriuos galėtum išsinuomoti už 300 eurų – kad ir kiek būtų prastas būstas, jo kaina sostinėje bus virš tos ribos. Bendrabučiai išlieka pigiausiu pasirinkimu ir kitų didesnių miestų studentams. Būstai už 80, 100 ar 200 eurų į mėnesį tiesiog neturi konkurentų. Atnaujinti bendrabučiai, kurie kainuoja iki 300 eurų, jau turi varžytis su „co-living“ patalpomis, vieno kambario butais“, – Eltai teigė T. S. Kvainickas.
„Kalbant apie kokybės ir kainos santykį, turbūt galima sakyti, kad labiausiai apsimoka gyventi pigiasiuose bendrabučiuose, tačiau reikia įvertinti, kad jie yra tokie pigūs dėl gana prastos kokybės. Santykis geras, tačiau žmonės dažnai lygina pigesnio daikto kokybę su brangesnio daikto kokybę, į kainą nebeatsižvelgdami“, – aiškino NT rinkos ekspertas.
Naujausiais bendrovės „Inreal“ duomenimis, Vilniuje šiuo metu vieno kambario buto nuomos mediana yra 450 eurų, dviejų kambarių – 650 eurų, o trijų – 800 eurų.
Kaune ir Klaipėdoje tuo metu vieno kambario buto nuomos mediana siekia 350 eurų į mėnesį, dviejų kambarių – 500 eurų, trijų kambarių buto nuomos kaina – 650 eurų.
Universitetų durų slenkstį naujieji studentai peržengs rugsėjo 1 d.
ELTA primena, kad pagrindinė VBE sesija vyko gegužės 30–birželio 20 dienomis. Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, iš viso egzaminus šiais metais laikė per 27 tūkst. dvyliktokų ir panašus skaičius vienuoliktokų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!