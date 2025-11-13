„Litgrid“: pradedama elektros linijos Lietuvos elektrinė–Neris rekonstrukcija

„Linija Lietuvos elektrinė–Neris jungia vieną svarbiausių elektros gamybos mazgų su viena iš dviejų pagrindinių perdavimo tinklo pastočių, aprūpinančių Vilniaus miestą ir rajoną“, – pranešime teigia „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.
K. Sabaliauskas nurodo, kad atnaujinant liniją bus visiškai demontuota esama įranga, pastatytos 218 ilgaamžių cinkuotų plieninių atramų ir įrengti nauji laidai bei juos laikantys elementai.
„Litgrid“ rekonstrukcijos darbo projekto parengimo ir rangos darbų sutartį pasirašė su viešąjį pirkimą laimėjusia bendrove „Connecto Lietuva“. Sutarties vertė siekia 28,3 mln. eurų (be PVM).
Skelbiama, kad šių metų liepą buvo baigti linijos projektavimo darbai ir gautas statybos leidimas. Planuojama, kad rekonstrukcijos darbai bus pradėti 2026 m. pradžioje, o užbaigti – 2028 m. pradžioje.
Lietuvos elektrinė–Neris pradėta eksploatuoti 1973 metais, jos ilgis siekia 63,8 km. Su dar dvejomis elektros perdavimo linijomis (Lietuvos elektrinė–Vilnius ir Vilnius–Neris), ji sudaro 330 kV elektros perdavimo linijų žiedą aplink Lietuvos sostinę.