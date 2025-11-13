 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“: pradedama elektros linijos Lietuvos elektrinė–Neris rekonstrukcija

2025-11-13 12:11 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 12:11

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ ketvirtadienį pranešė pradedanti 330 kilovoltų (kV) elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė–Neris rekonstrukciją.

Litgrid. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ ketvirtadienį pranešė pradedanti 330 kilovoltų (kV) elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė–Neris rekonstrukciją.

REKLAMA
0

„Linija Lietuvos elektrinė–Neris jungia vieną svarbiausių elektros gamybos mazgų su viena iš dviejų pagrindinių perdavimo tinklo pastočių, aprūpinančių Vilniaus miestą ir rajoną“, – pranešime teigia „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Sabaliauskas nurodo, kad atnaujinant liniją bus visiškai demontuota esama įranga, pastatytos 218 ilgaamžių cinkuotų plieninių atramų ir įrengti nauji laidai bei juos laikantys elementai.

REKLAMA
REKLAMA

„Litgrid“ rekonstrukcijos darbo projekto parengimo ir rangos darbų sutartį pasirašė su viešąjį pirkimą laimėjusia bendrove „Connecto Lietuva“. Sutarties vertė siekia 28,3 mln. eurų (be PVM).

REKLAMA

Skelbiama, kad šių metų liepą buvo baigti linijos projektavimo darbai ir gautas statybos leidimas. Planuojama, kad rekonstrukcijos darbai bus pradėti 2026 m. pradžioje, o užbaigti – 2028 m. pradžioje.

Lietuvos elektrinė–Neris pradėta eksploatuoti 1973 metais, jos ilgis siekia 63,8 km. Su dar dvejomis elektros perdavimo linijomis (Lietuvos elektrinė–Vilnius ir Vilnius–Neris), ji sudaro 330 kV elektros perdavimo linijų žiedą aplink Lietuvos sostinę.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų