 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ pratybų metu tikrino pasirengimą mišrioms grėsmėms

2025-11-12 12:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 12:05

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ surengė civilinės saugos kompleksines pratybas, kurių metu tikrino bendrovės pasirengimą reaguoti į hibridines, fizines ir informacines grėsmes, galinčias paveikti elektros perdavimo tinklo ir sistemos valdymo patikimumą.

„Litgrid“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ surengė civilinės saugos kompleksines pratybas, kurių metu tikrino bendrovės pasirengimą reaguoti į hibridines, fizines ir informacines grėsmes, galinčias paveikti elektros perdavimo tinklo ir sistemos valdymo patikimumą.

REKLAMA
0

Kaip praneša „Litgrid“, pratybų metu buvo imituotos įvairios ekstremalios situacijos – bepiločio orlaivio ataka, ginkluotų asmenų įsiveržimas, įtartino paketo pavojus bendrovės centriniame biure ir kiti veiksmai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad kompleksinės pratybos leido įvertinti įmonės saugumo priemonių veiksmingumą, identifikuoti fizinės apsaugos sistemų tobulintinas vietas, taip pat padėjo sustiprinti „Litgrid“ bei partnerių tarnybų reagavimo laiką, tarpusavio veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimo algoritmus.

REKLAMA
REKLAMA

„Šios pratybos parodė, kad mūsų saugumo pagrindas – glaudus bendradarbiavimas „EPSO-G“ grupėje, tarp energetikos, saugumo ir teisėsaugos institucijų. Tik veikiant išvien ir koordinuotai, esant poreikiui galėsime užtikrinti perdavimo tinklo atsparumą“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.

REKLAMA

Pratybos surengtos bendrovės centrinio biuro patalpose sostinėje, taip pat Alytaus energetiniame mazge, Telšių ir Vilniaus transformatorių pastotėse bei „NordBalt“ keitiklių stotyje Klaipėdoje

Bendrovė pratybas vykdė su privačia saugos tarnyba, Viešojo saugumo tarnyba, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktine „Aras“ ir kitais policijos padaliniais.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų