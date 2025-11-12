„Litgrid“ pratybų metu tikrino pasirengimą mišrioms grėsmėms

Kaip praneša „Litgrid“, pratybų metu buvo imituotos įvairios ekstremalios situacijos – bepiločio orlaivio ataka, ginkluotų asmenų įsiveržimas, įtartino paketo pavojus bendrovės centriniame biure ir kiti veiksmai.
Skelbiama, kad kompleksinės pratybos leido įvertinti įmonės saugumo priemonių veiksmingumą, identifikuoti fizinės apsaugos sistemų tobulintinas vietas, taip pat padėjo sustiprinti „Litgrid“ bei partnerių tarnybų reagavimo laiką, tarpusavio veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimo algoritmus.
„Šios pratybos parodė, kad mūsų saugumo pagrindas – glaudus bendradarbiavimas „EPSO-G“ grupėje, tarp energetikos, saugumo ir teisėsaugos institucijų. Tik veikiant išvien ir koordinuotai, esant poreikiui galėsime užtikrinti perdavimo tinklo atsparumą“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
Pratybos surengtos bendrovės centrinio biuro patalpose sostinėje, taip pat Alytaus energetiniame mazge, Telšių ir Vilniaus transformatorių pastotėse bei „NordBalt“ keitiklių stotyje Klaipėdoje.
Bendrovė pratybas vykdė su privačia saugos tarnyba, Viešojo saugumo tarnyba, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktine „Aras“ ir kitais policijos padaliniais.