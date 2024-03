„Linavos“ vadovo poste Buivydą keičia Milėnas

„Linava“ pranešė, kad asociacijai nuo kovo 4 dienos vadovauja Vytautas Milėnas – pirmadienį įsigaliojo „Linavos“ prezidiumo nutarimas.

V. Milėnas, kuris taip pat yra Lietuvos mažų ir vidutinių vežėjų konfederacijos tarybos pirmininkas, BNS patvirtino perimantis vadovavimą „Linavai“, tačiau tikino, kad prezidiumo nutarimas dar nėra galutinai įteisintas.

„Buvęs generalinis sekretorius Z. Buivydas atleistas, procesas yra negrįžtamas. Bet jį (nutarimą – BNS) dar reikia galutinai įteisinti“, – antradienį BNS sakė V. Milėnas.

„Kol kas yra nesklandumų, mūsų gerai nesupranta Registrų centras“, – pridūrė jis.

Pasak „Linavos“ prezidento Romo Austinsko, asociacijos prezidiumas nusprendė, kad atėjo metas pokyčiams planuojant ypatingą dėmesį skirti vežėjų bendruomenės stiprinimui bei asociacijos augimui.

„Mūsų tikslas – kuo sėkmingiau atstovauti šalies transporto ir logistikos bendruomenės interesams bei sklandžiai spręsti iššūkius, kylančius dėl žaliojo kurso, mobilumo paketo, vilkikų vairuotojų trūkumo ir pan. Norint kylančias problemas įveikti sklandžiai, būtinas kuo didesnis visų vežėjų susitelkimas“, – „Linavos“ pranešime antradienį teigė R. Austinskas.

Pats V. Milėnas pažymėjo, jog logistikos sektoriuje yra greitai spręstinų klausimų bei žadėjo, kad „Linava“ prie jų sprendimo skatins prisidėti kuo daugiau šalies vežėjų.

„Problemos geriausiai matosi mūsų šalies transporto ir logistikos įmonių kasdienybėje, tad būtent pačios įmonės ir gali geriausiai pasakyti, kiek tai apsunkina jų veiklą bei ko reikia, kad veikla būtų sklandi“, – pranešime teigė naujasis vežėjų asociacijos generalinis sekretorius.

V. Milėnas „Linavai“ jau vadovavo 2015–2017 metais.

Vilniaus apygardos teismas (VAT) praėjusį ketvirtadienį panaikino sausį priimtą Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą laikinai sustabdyti „Linavos“ prezidiumo sausio 3 dienos sprendimą atšaukti Z. Buivydą iš pareigų. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas įsiteisėjo iškart.

Z. Buivydas teismo prašė laikinai sustabdyti prezidiumo sprendimą, kol dėl to bus pateiktas atskiras ieškinys – anot jo, prezidiumo sprendimas yra neteisėtas, priimtas „nesant legitimaus, turinčio įgaliojimus veikti asociacijos kolegialaus valdymo organo“, be to, jį priimant Z. Buivydas atostogavo, o tai pažeidžia įspėjimą apie atleidimą reglamentuojančias Darbo kodekso nuostatas.

Jis BNS teigė, jog dvejų metų kadencijai renkamo prezidiumo, prezidento ir revizijos komisijos rinkimai nevyksta ketverius metus – dėl to Z. Buivydas teigė abejojantis jų legitimumu.

Jo teigimu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių „Linavos“ vadovu taptų neteisėtai paskirtas asmuo – tuomet teismui reikėtų spręsti ir dėl jo atleidimo, o asociacijai reikės atlyginti už bylinėjimąsi dviem asmenims.

Savo ruožtu, pirmosios instancijos teismo sprendimą skundusi „Linava“ teigė, kad pagal jos įstatus prezidiumas turėjo įgaliojimus atšaukti Z. Buivydą iš pareigų, o darbo sutartis su juo dėl atostogų gruodžio pabaigoje–sausio pradžioje iki šiol nenutraukta. Anot „Linavos“, sutartyje nenumatytas įspėjimas apie jos nutraukimą.

Asociacija teismui nurodė, jog sprendimas atleisti Z. Buivydą priimtas, nes dauguma jo narių „neteko pasitikėjimo dėl jo priimamų sprendimų, pažeidžiančių asociacijos ir jos narių teises bei keliančių žalą“.

„Linava“ taip pat teigė, kad neatšaukus Z. Buivydo iš pareigų būtų suparalyžiuota asociacijos veikla, nes šias pareigas eitų prezidiumo pasitikėjimo neturintis asmuo.

Z. Buivydas BNS teigė, jog „Linavos“ prezidiumo sprendimą yra apskundęs Vilniaus miesto apylinkės teismui.