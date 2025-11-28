 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Lietuvoje per savaitę pabrango dyzelinas, atpigo benzinas

2025-11-28 15:48 / šaltinis: BNS
2025-11-28 15:48

Per pastarąją savaitę Lietuvoje ir Estijoje pabrango dyzelinas, bet atpigo benzinas, o Latvijoje degalų kainos nesikeitė, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

Degalai (nuotr. Elta)

Per pastarąją savaitę Lietuvoje ir Estijoje pabrango dyzelinas, bet atpigo benzinas, o Latvijoje degalų kainos nesikeitė, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

0

Benzinas pigiausias Lietuvoje, brangiausias Latvijoje. Mažiausios dyzelino kainos Estijoje, didžiausios Lietuvoje.

95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę nukrito nuo 1,509 iki 1,484 euro, Rygoje – nepakito – 1,594 euro, Taline – sumažėjo nuo 1,559 iki 1,534 euro.

TAIP PAT SKAITYKITE:

98 markės benzino litras lapkričio 28-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,583 euro, 1,664 euro ir 1,604 euro.

Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje paaugo nuo 1,629 iki 1,649 euro, Latvijos – nepakito – 1,574 euro, o Estijos – pakilo nuo 1,459 iki 1,494 euro.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

