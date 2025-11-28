Lietuvoje per savaitę pabrango dyzelinas, atpigo benzinas

Benzinas pigiausias Lietuvoje, brangiausias Latvijoje. Mažiausios dyzelino kainos Estijoje, didžiausios Lietuvoje.
95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę nukrito nuo 1,509 iki 1,484 euro, Rygoje – nepakito – 1,594 euro, Taline – sumažėjo nuo 1,559 iki 1,534 euro.
98 markės benzino litras lapkričio 28-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,583 euro, 1,664 euro ir 1,604 euro.
Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje paaugo nuo 1,629 iki 1,649 euro, Latvijos – nepakito – 1,574 euro, o Estijos – pakilo nuo 1,459 iki 1,494 euro.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.