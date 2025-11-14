Degalai Baltijos valstybėse pastarąją savaitę brango

Benzinas pigiausias Lietuvoje, brangiausias Latvijoje. Mažiausios dyzelino kainos Estijoje, didžiausios Lietuvoje.
95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę pakilo nuo 1,479 iki 1,489 euro, Rygoje – nuo 1,484 iki 1,574 euro, Taline – nuo 1,519 iki 1,529 euro.
98 markės benzino litras lapkričio 7-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,588 euro, 1,644 euro ir 1,589 euro.
Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje paaugo nuo 1,549 iki 1,589 euro, Latvijos – nuo 1,464 iki 1,554 euro, Estijos – nuo 1,419 iki 1,459 euro.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.