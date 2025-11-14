 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Degalai Baltijos valstybėse pastarąją savaitę brango

2025-11-14 17:10 / šaltinis: BNS
2025-11-14 17:10

Degalai Baltijos valstybių mažmeninėje rinkoje pastarąją savaitę brango, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

Degalai (nuotr. Elta)

0

Benzinas pigiausias Lietuvoje, brangiausias Latvijoje. Mažiausios dyzelino kainos Estijoje, didžiausios Lietuvoje.

95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę pakilo nuo 1,479 iki 1,489 euro, Rygoje – nuo 1,484 iki 1,574 euro, Taline – nuo 1,519 iki 1,529 euro.

98 markės benzino litras lapkričio 7-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,588 euro, 1,644 euro ir 1,589 euro.

Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje paaugo nuo 1,549 iki 1,589 euro, Latvijos – nuo 1,464 iki 1,554 euro, Estijos – nuo 1,419 iki 1,459 euro. 

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

