TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvoje brango degalai: pokytis – vos per savaitę

2025-10-24 16:21 / šaltinis: BNS
2025-10-24 16:21

 Degalai Lietuvoje per savaitę pabrango vienintelėje iš Baltijos valstybių, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

Degalų pylimas BNS Foto

 Degalai Lietuvoje per savaitę pabrango vienintelėje iš Baltijos valstybių, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

0

Dyzelinas Lietuvoje tapo brangiausias, benzinas išliko brangiausiais Latvijoje, o pigiausi degalai – Estijoje.

95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę pakilo nuo 1,449 iki 1,509 euro, tuo tarpu Rygoje ir Taline – nepakito – atitinkamai 1,554 euro ir 1,479 euro.

98 markės benzino litras spalio 24-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,608 euro, 1,624 euro ir 1,539 euro.

Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje padidėjo nuo 1,469 iki 1,539 euro, Latvijos – nepakito – 1,534 euro, Estijos – sumažėjo nuo 1,379 iki 1,329 euro.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

