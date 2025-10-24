Lietuvoje brango degalai: pokytis – vos per savaitę

Dyzelinas Lietuvoje tapo brangiausias, benzinas išliko brangiausiais Latvijoje, o pigiausi degalai – Estijoje.
95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę pakilo nuo 1,449 iki 1,509 euro, tuo tarpu Rygoje ir Taline – nepakito – atitinkamai 1,554 euro ir 1,479 euro.
98 markės benzino litras spalio 24-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,608 euro, 1,624 euro ir 1,539 euro.
Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje padidėjo nuo 1,469 iki 1,539 euro, Latvijos – nepakito – 1,534 euro, Estijos – sumažėjo nuo 1,379 iki 1,329 euro.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.