Lietuvoje per savaitę kiek atpigo dyzelinas, Latvijoje ir Estijoje degalai pabrango

Pigiausias benzinas Lietuvoje, dyzelinas – Estijoje, o brangiausi degalai Latvijoje.
95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę nepakito – 1,449 euro, o Rygoje ir Taline pakilo atitinkamai nuo 1,464 iki 1,554 euro ir nuo 1,429 iki 1,479 euro už litrą.
98 markės benzino litras spalio 17-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,629 euro, 1,624 euro ir 1,539 euro.
Dyzelino litras Lietuvos sostinėje per savaitę atpigo vidutiniškai nuo 1,509 iki 1,469 euro, Latvijos – pabrango nuo 1,434 iki 1,534 euro, Estijos – nuo 1,329 iki 1,379 euro.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.