TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Lietuvoje per savaitę kiek atpigo dyzelinas, Latvijoje ir Estijoje degalai pabrango

2025-10-17 15:02 / šaltinis: BNS
2025-10-17 15:02

Per pastarąją savaitę Lietuvoje kiek sumažėjo dyzelino kainos, tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje pabrango tiek dyzelinas, tiek ir benzinas, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

0

Pigiausias benzinas Lietuvoje, dyzelinas – Estijoje, o brangiausi degalai Latvijoje.

95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę nepakito – 1,449 euro, o Rygoje ir Taline pakilo atitinkamai nuo 1,464 iki 1,554 euro ir nuo 1,429 iki 1,479 euro už litrą.

98 markės benzino litras spalio 17-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,629 euro, 1,624 euro ir 1,539 euro.

Dyzelino litras Lietuvos sostinėje per savaitę atpigo vidutiniškai nuo 1,509 iki 1,469 euro, Latvijos – pabrango nuo 1,434 iki 1,534 euro, Estijos – nuo 1,329 iki 1,379 euro.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

