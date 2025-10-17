Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuva ir TVF pasirašė susitarimą dėl ekspertų pagalbos mažinant PVM atotrūkį

2025-10-17 18:56 / šaltinis: BNS
2025-10-17 18:56

Lietuva ir Tarptautinio valiutos fondas (TVF) penktadienį pasirašė susitarimą dėl techninės pagalbos šaliai mažinant pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atotrūkį, pranešė Finansų ministerija.  

Finansų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

0

Lietuvos PVM atotrūkis, deja, išlieka vienas didžiausių Europos Sąjungoje. (...) Bendradarbiaudami su TVF siekiame geriau suprasti PVM atotrūkio priežastis ir taikyti išmanius, duomenimis pagrįstus sprendimus jam sumažinti. Tai reiškia efektyvesnį mokesčių administravimą ir didesnes pajamas į valstybės biudžetą“, – pranešime teigė finansų viceministras Janušas Kizenevičius. 

Pagal susitarimą TVF teiks techninę pagalbą Lietuvai mokesčių surinkimo srityje – atliks ekspertinę analizę bei parengs išsamias rekomendacijas, kaip Lietuvai didinti pajamų surinkimą, mažinti šešėlinę ekonomiką, ypatingą dėmesį skiriant PVM atotrūkio mažinimui ir mokesčių administravimo stiprinimui.

Projektą sudarys PVM atotrūkio analizė, siekiant nustatyti svarbiausius veiksnius, darančius įtaką jo dydžiui bei rekomendacijų teikimas dėl PVM administravimo tobulinimo, taip pat PVM atotrūkio mažinimo, įskaitant automatizuotų informacinių sistemų kūrimą, siekiant užtikrinti efektyvesnį mokesčių surinkimą ir mokesčių administravimo kaštų mažinimą.

Pasak ministerijos, pirmoji tarpinė analizės ir rekomendacijų ataskaitos dalis turėtų būti parengta kitų metų pavasarį, o antroji – kitų metų rudenį. 

„Tikimės, kad rengiant 2027 metų biudžeto projektą jau galėsime remtis TVF rekomendacijomis ir jas sėkmingai įgyvendinsime ne tik surinkdami daugiau pajamų į biudžetą, bet ir didindami mokesčių sistemos teisingumą bei pasitikėjimą valstybės institucijomis“, – sakė J. Kizenevičius.

BNS rašė, kad buvęs finansų ministras Rimantas Šadžius šių metų birželį su TVF valdančiąja direktore Kristalina Georgijeva aptarė tokios ekspertinės pagalbos Lietuvai galimybes. 

R. Šadžius tuomet sakė, kad dėl PVM atotrūkio į Lietuvos biudžetą kasmet nesurenkami šimtai milijonų eurų, todėl Vyriausybė prašo pagalbos ieškant priežasčių bei galimybių šią problemą efektyviai ir greitai spręsti. 

TVF jau yra padėjusi panašius klausimus spręsti kitose šalyse, tarp jų ir Lenkijoje. 

