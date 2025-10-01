Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas

Valstybė perskolins daugiau kaip 4 mln. eurų Zarasų ir Biržų savivaldybėms

2025-10-01 15:41 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 15:41

Finansų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Finansų ministerija Zarasų ir Biržų savivaldybių projektams perkolins 4,4 mln. eurų  iš Europos investicijų banko (EIB) gautos 300 mln. eurų paskolos.Tokiam ministerijos siūlymui trečiadienį pritarė Vyriausybė.

Anot ministerijos, Zarasų savivaldybei bus suteikta 1 756 585,36 euro paskola. Numatoma, kad už šias lėšas savivaldybės įmonė „Zarasų būstas“ pastatys naujus nuotekų valymo įrenginius bei įrengs 9,8 km nuotekų surinkimo tinklus ir 2,83 km vandens tiekimo tinklus.

Tuo metu Biržų savivaldybei ketinama atseikėti 2 724 849,75 euro. Už valstybės perskolinamą paskolą įmonė  „Biržų vandenys“ planuojama nutiesti 10,84 km naujų vandentiekio tinklų bei 10,89 km naujų nuotekų tinklų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

