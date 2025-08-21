LEA: per savaitę benzinas šalyje pigo 0,1 proc., dyzelinas – 0,6 proc.

Rugpjūčio 18-ąją litras benzino Lietuvoje vidutiniškai kainavo 1,39 euro, dyzelinas – 1,48 euro. Pasak agentūros, skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sudaro 0,09 Eur/l.
Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos benzino vidutinės kainos sumažėjo Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje 0,1–0,6 proc., padidėjo Estijoje 0,2 proc., o Lenkijoje kaina nepakito.
Lenkijoje litras benzino šiuo metu vidutiniškai kainuoja 1,37 euro – 0,02 euro mažiau nei Lietuvoje (1,39 Eur/l). Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,61 ir 1,53 Eur/l.
Tuo metu dyzelino kainos praėjusią savaitę sumažėjo visose lyginamose šalyse 0,4–2,6procento.
Per mėnesį dyzelino kaina sumažėjo visose lyginamose šalyse 1,0–5,5 procento, o per pastaruosius 12 mėn. dyzelinas atpigo visose lyginamose šalyse 2,2–7,1 procento, išskyrus Lietuvą, kur dyzelino kaina išaugo 6 procentais.
Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,39 Eur/l ir yra 0,09 euro mažesnė nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,44 ir 1,52 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 1–20 dienomis sumažėjo 0,03 Eur/l, o dyzelino kaina nukrito 0,05 Eur/l.
