Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Kainos Baltijos šalių mažmeninėje degalų rinkoje pastarąją savaitę keitėsi skirtingai

2025-10-03 15:28 / šaltinis: BNS
2025-10-03 15:28

Kainos Baltijos valstybių mažmeninėje degalų rinkoje pastarąją savaitę keitėsi skirtingai – Lietuvoje benzino kainos nepakito, bet pabrango dyzelinas, Latvijoje nepakito ir benzino, ir dyzelino kainos, o Estijoje degalai pabrango, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

Transportas BNS Foto

Kainos Baltijos valstybių mažmeninėje degalų rinkoje pastarąją savaitę keitėsi skirtingai – Lietuvoje benzino kainos nepakito, bet pabrango dyzelinas, Latvijoje nepakito ir benzino, ir dyzelino kainos, o Estijoje degalai pabrango, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

REKLAMA
1

Pigiausi degalai Estijoje, o brangiausi – Latvijoje.

95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje ir Rygoje per savaitę nepakito ir sudaro atitinkamai 1,459 euro ir 1,554 euro, o Taline – paaugo 2,5 cento iki 1,394 euro. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

98 markės benzino litro kaina Vilniuje ir Rygoje per savaitę taip pat nepakito ir sudaro atitinkamai 1,558 euro ir 1,624 euro, o Taline – ūgtelėjo 2,5 cento iki 1,454 euro.

Dyzelino litro kaina Lietuvos sostinėje per savaitę paaugo 3 centais iki 1,529 euro, o Taline – taip pat 3 centais iki 1,264 euro. Rygoje dyzelino litro kaina nepakito ir sudaro 1,534 euro.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų