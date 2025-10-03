Kainos Baltijos šalių mažmeninėje degalų rinkoje pastarąją savaitę keitėsi skirtingai

Pigiausi degalai Estijoje, o brangiausi – Latvijoje.
95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje ir Rygoje per savaitę nepakito ir sudaro atitinkamai 1,459 euro ir 1,554 euro, o Taline – paaugo 2,5 cento iki 1,394 euro.
98 markės benzino litro kaina Vilniuje ir Rygoje per savaitę taip pat nepakito ir sudaro atitinkamai 1,558 euro ir 1,624 euro, o Taline – ūgtelėjo 2,5 cento iki 1,454 euro.
Dyzelino litro kaina Lietuvos sostinėje per savaitę paaugo 3 centais iki 1,529 euro, o Taline – taip pat 3 centais iki 1,264 euro. Rygoje dyzelino litro kaina nepakito ir sudaro 1,534 euro.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!