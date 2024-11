Janulevičius sureagavo į „Teltonikos“ situaciją: Lietuvoje yra per daug biurokratizmo

„Tai mes turime pradėti nuo savęs, nuo Lietuvos, mažinti biurokratiją, greitinti sprendimus. Jei mes miegosime ir tikėsimės, kad kažkas viską čia puikiai padarys, o mes tik visa tai perskirstysime arba apmokestinsime daugiau uždirbančius, ir mūsų problemos išsispręs, tai galiu pasakyti, kad jos tik pagilės“, – penktadienį Europos parlamento biuro Lietuvoje surengtoje diskusijoje kalbėjo V. Janulevičius.

„Labai nesinorėtų, kad Lietuva pavirstų viena iš tokių globalių pietų valstybė, kuri, sužavėta ES dotacijomis, pinigais, užmigo, ir nesivystė pati toliau“, – pridūrė jis.

Per mažai investuojama į inovacijas

LPK vadovo teigimu, problema yra ne vien Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje (ES) – globalioje rinkoje reikšmingai kritęs konkurencingumas. Pasak jo, tai buvo nulemta pasirinkimo mažiau investuoti į inovacijas ir daugiau reguliuoti ekonomiką, plečiant biurokratinį aparatą.

„Europos Sąjunga ir per daug biurokratizuota. Mūsų, pramoninkų manymu, mes per mažai investuojame į tyrimus, mes per daug susikoncentravome ties savo klasikiniais dalykais ir kai kur mes nubėgome per daug nuo fizinio gamybos konkurencingumo – pramoninių prekių“, – penktadienį Europos parlamento biuro Lietuvoje surengtoje diskusijoje kalbėjo V. Janulevičius.

Pasak pramonininkų atstovo, Europoje įprastai vengiama investuoti į rizikingesnes inovacijas bei tyrimus. Jo pateiktais duomenimis, didžiosios ES šalys moksliniams tyrimus skiria vos 2,3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), kai tuo tarpu JAV skiria 3,5 proc., o Kinija – 5 proc.

„Kad ir kaip būtų sunku pasakyti, bet Kinija, su savo valstybiniu sektoriumi, ir Jungtinės Amerikos valstijos yra atviresnės rizikoms bandyti ir investuoti į mokslinius tyrimus“, – teigė jis.

„Mūsų skirtumai, atotrūkis susiformavo dėl to, kad mes per toli biurokratizavome, neinvestavome į inovacijas ir užmigome ant savo laurų“, – akcentavo LPK prezidentas.

V. Janulevičiaus teigimu, per paskutinius 2 metus net 36 kompanijos paliko ES ir išsikėlė į JAV, kurių tarpe buvo 9 milijardinės įmonės. Pasak jo, tam įtakos turėjo ir reikšmingai išaugusios energetikos kainos, kurios kelis kartus didesnės nei JAV ar Kinijoje.

„Pas mus 2-3 kartus aukštesnės energetikos kainos, lyginant su JAV. Mums reikia švarios, žalios bei prieinamos kainos, nes kitu atveju pramonė, stambioji pramonė, tiesiog neturi galimybių vystytis“, – aiškino verslininkas.

ELTA primena, kad penktadienį aukštųjų technologijų įmonė „Teltonika“ pranešė stabdanti Taivano puslaidininkių lustų gamyklos statybas Vilniuje.

Apie tai socialinio tinklo „Linkedin“ paskyroje penktadienį pranešė „Teltonika“ grupės įmonės „AGP Investments“ vadovas Arvydas Paukštys.

„Stabdomos Teltonika THTH aukštųjų technologijų parko 10 gamyklų investicijos 55 ha teritorijoje, kurias buvo numatyta įgyvendinti iki 2028 m.“, – teigė jis.

Pasak A.Paukščio, sustabdžius statybas, nebus sukurta 6 tūkst. darbo vietų su vidutiniais 10 tūkst. eurų per mėnesį atlyginimais, kasmet nebus sukurti keli milijardai eurų Lietuvos bendro vidaus produkto (BVP) ir nebus sukurta nauja Puslaidininkių Lustų pramonė Lietuvoje – teks nutraukti projektavimo paslaugų pirkimo sutartį iš Taivano lustų gamykloms.

„Lietuvos valdžia užblokavo 3,5 mlrd. eurų verslo investicijas“, – konstatavo A. Paukštys.