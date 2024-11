„Teltonika“ didžiulės gamyklos nestatys – kaltina valdžią, „Via Lietuva“ ir „Litgrid“

Kaip socialiniame tinkle rašė A. Paukštys, sprendimas sustabdyti „Teltonikos“ aukštųjų technologijų parko 10 gamyklų (Liepkalnyje plėtoto „Teltonika High-Tech Hill“ parko statybos) investicijas 55ha teritorijoje priimtas dėl valdžios ir dalies bendrovių veiksmų.

Pasak jo, dėl to nebus sukurta 6 tūkst. darbo vietų, kur vidutiniai atlyginimai siektų 10 tūkst. eurų per mėnesį. A. Paukštys vardija, kad nebus sukurti ir keli milijardai eurų Lietuvos bendro vidaus produkto (BVP). Negana to, taip pat užkertamas ir puslaidininkių lustų pramonės plėtojimui.

„Istorija, kaip Lietuvos valdžia užblokavo 3,5 mlrd. eurų verslo investicijas.

<...> Teks nutraukti projektavimo paslaugų pirkimo sutartį iš Taivano lustų gamykloms. Valstybės biudžetas kasmet negaus apie 500 mln. eurų mokesčių“, – teigė jis.

A. Paukštys taip pat įvardija ir tris pagrindines priežastis, kodėl susiklostė tokia situacija.

„1. Neįveikiama kliūtis – Lietuvoje nėra 63MW elektros. Kuomet prieš du metus pasirašiau 3 stambaus investicijų projekto sutartis su EIMIN, man žadėjo „žalią“ koridorių investicijoms. Energetikos ministras žadėjo, kad elektros tikrai bus.

Kai kreipiausi į LITGRID – atsakė, kad turi svarbesnių projektų nei šis ir pasiūlė pačiam susiprojektuoti ir įsirengti savo lėšomis Kuprioniškių elektros skirstyklą ir 110kV 7km ilgio kabelius „Fast track“ principu“, – kalbėjo bendrovės įkūrėjas.

Nepaisant to, pasak A. Paukščio, tuo metu idėjos statyti milžinišką gamyklą vis tiek nebuvo atsisakyta.

„Pasamdėme projektuotojus, per metus paruošėme projektą ir rugpjūtį turėjome gauti statybos leidimą.

Derinimai užtruko, kol galiausiai valstybinių kelių tarnyba „Via Lietuva“ užblokavo projektą, pareikšdama, kad jie nuolat konfliktuoja su „Litgrid“, todėl neleis elektros laidų kloti kelių apsaugos zonoje bei pasiūlė projektuoti iš naujo per privačių savininkų sklypus“, – pasakojo A. Paukštys.

Vėliau A. Paukštys kreipėsi į Energijos skirstymo operatorių (ESO), kad būtų įrengta elektrinė, gaminanti elektrą iš gamtinių dujų.

„Bet nuo 2026m. atsiranda aplinkosauginiai reikalavimai kurie blokuoja ir tokią galimybę. Turėti elektrą iki 2027m. nebeliko vilties.

EIMIN pagal stambių investicijų sutartį suteikė teisę išsinuomoti kelis valstybinės žemės sklypus 4 puslaidininkių lustų gamykloms ir projektavimo centrui statyti. Projektus privalome įgyvendinti per 5 metus. Tačiau žemės paskirties keitimas į pramonės paskirtį jau trunka 2 metus ir truks gal dar metus Vilniaus miesto savivaldybėje.

Mes negalime net pradėti pastatų projektavimo, nes neaišku nei koks aukštingumas nei užstatymo techninės sąlygos. Prašėme EIMIN pratęsti sutartį, nes nerealu per likusius du metus pastatyti tokias gamyklas. Gavome atsakymą: „NE“, – kalbėjo A. Paukštys.

Pasak jo, net ir dabar, kai yra statomos 4 naujos gamyklos, kai kurias jų „reikės laikyti užkaltais langais“.

„Per 2 metus jau investavome virš 300 mln., be jokios valstybės paramos, skirtingai nei gauna ateinantys užsienio investuotojai. Šiuo metu statome 4 naujas gamyklas, kurios vasarą bus baigtos, tačiau turime tik 7,2MW iš reikalingų 22MW.

Kažkurias gamyklas reiks laikyti užkaltais langais, nekurti ten darbo vietų, gražinti kreditus, nors veikla jose nevyks. Aš nepabūgau karo grėsmės, atsisakiau investuoti kitose šalyse.

Dabar supratau, kaip brangiai suklydau. Niekada nerėmiau jokios politinės partijos, galbūt todėl mūsų investicijoms Lietuvoje uždegtas „raudonas“ šviesoforas. Atsiprašau visų 3000 „Teltonikos“ darbuotojų, kad sužlugo svajonė pastatyti gražiausią Europoje aukštųjų technologijų parką. Gal pavyks kitur“, – apgailestavo A. Paukštys.