Apie birželio 19d.

Birželio 19 diena yra 170-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 171-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 195 dienos.



Birželio 19-oji taip pat yra ypatinga diena „flashmobo“ istorijoje. 2003 metais šią dieną Niujorke, prekybos centre „Macy’s“, įvyko pirmasis „flashmobas“. Šio renginio idėja – netikėtose vietose susirinkę žmonės atlieka trumpą performansą, pavyzdžiui, šoka ar vaidina. Dažnai tokie renginiai siekia atkreipti dėmesį į įvairias visuomenės problemas.



Be to, Birželio 19-ąją minima ir slankiojimo diena. Tai diena, kai galima atsipalaiduoti, nieko neveikti ir tiesiog vaikštinėti be tikslo. Tai puiki proga atsisakyti kasdienių įsipareigojimų ir leisti sau šiek tiek patingėti, kas padeda atsipalaiduoti ir atgauti jėgas.