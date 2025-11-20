 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Iš susisiekimo ministro – žinia vairuotojams: štai ko sulauksite keliuose

2025-11-20 08:43 / šaltinis: BNS
2025-11-20 08:43

Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad šiemet startavęs dinaminis padidinto greičio režimas dalyje automagistralių pasiteisina, ir žada projektą tęsti.

Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad šiemet startavęs dinaminis padidinto greičio režimas dalyje automagistralių pasiteisina, ir žada projektą tęsti.

0

Nuo lapkričio magistralėje A1 Vilnius–Kaunas ir A5 automagistralėje nuo Garliavos iki Marijampolės esant palankioms oro sąlygoms galima važiuoti tokiu pačiu greičiu, kaip vasaros sezonu – iki 130 kilometrų per valandą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Taminskas Žinių radijui sakė, kad Susisiekimo ministerija dar atlieka analizę, kokie yra šio pilotinio projekto rezultato, tačiau „pirminiai rezultatai yra labai pozityvūs“.

„Summa summarum, yra puikūs rezultatai“, – ketvirtadienį transliuotame interviu teigė ministras.

„Jeigu nebus kažko nenumatyto, taip ir toliau bus, tokie rezultatai dėliosis, tai šitas projektas tęsis šiose atkarpose. Ir jeigu pasitvirtins teigiami rezultatai, kitais metais darysime (tą patį automagistralėje – BNS) nuo Kauno iki Klaipėdos“, – pridūrė jis.

Iki šiol žiemos sezonu automagistralėse buvo galima važiuoti tik 110 kilometrų per valandą greičiu.

