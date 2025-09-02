Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Į Lošimų ir žaidimų verslo asociaciją grįžo dvi „Tete-a-tete“ grupės įmonės

2025-09-02 14:40 / šaltinis: BNS
2025-09-02 14:40

Į Nacionalinę lošimų ir žaidimų verslo asociaciją grįžo dvi „Tete-a-tete“ grupės įmonės, antradienį pranešė asociacija.

Azartiniai lošimai. Eltos nuotr.

Į Nacionalinę lošimų ir žaidimų verslo asociaciją grįžo dvi „Tete-a-tete“ grupės įmonės, antradienį pranešė asociacija.

REKLAMA
0

Jos narėmis tapo B kategorijos (apribotos socialinės rizikos) lošimo įrenginių salonus valdanti bendrovė „Tete-a-tete kazino“ ir jos akcininkė – lošimo įrangos importuotoja bei jos aptarnavimo įmonė „Tete-a-tete“.

„Jų sugrįžimas leis asociacijai atgaivinti kelias iniciatyvas ir imtis aktyviau skatinti Lietuvoje diegti Vakarų Europoje įprastą atsakingų lošimų koncepciją, kai neribotas azartas neleidžiamas, vartotojų išlaidavimas ribojamas, o nuotolinio lošimo ir neriboto azarto (bei statymų) galimybės yra ypač įdėmiai stebimos priežiūros institucijų“, – pranešime cituojamas asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu 1994 metais įsteigta asociacija vienija penkis juridinius ir fizinius asmenis. „Tete-a-tete“ įmonės asociaciją buvo palikusios 2023 metais.

Lietuvoje veikia dar dvi šios rinkos žaidėjus vienijančios organizacijos – Atsakingo lošimų verslo asociacija ir Lietuvos lošimų verslo asociacija.

 „Tete-a-tete“ kontroliuoja 13 fizinių asmenų, rodo Registrų centro duomenys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų