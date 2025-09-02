Į Lošimų ir žaidimų verslo asociaciją grįžo dvi „Tete-a-tete“ grupės įmonės

Jos narėmis tapo B kategorijos (apribotos socialinės rizikos) lošimo įrenginių salonus valdanti bendrovė „Tete-a-tete kazino“ ir jos akcininkė – lošimo įrangos importuotoja bei jos aptarnavimo įmonė „Tete-a-tete“.
„Jų sugrįžimas leis asociacijai atgaivinti kelias iniciatyvas ir imtis aktyviau skatinti Lietuvoje diegti Vakarų Europoje įprastą atsakingų lošimų koncepciją, kai neribotas azartas neleidžiamas, vartotojų išlaidavimas ribojamas, o nuotolinio lošimo ir neriboto azarto (bei statymų) galimybės yra ypač įdėmiai stebimos priežiūros institucijų“, – pranešime cituojamas asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius.
Šiuo metu 1994 metais įsteigta asociacija vienija penkis juridinius ir fizinius asmenis. „Tete-a-tete“ įmonės asociaciją buvo palikusios 2023 metais.
Lietuvoje veikia dar dvi šios rinkos žaidėjus vienijančios organizacijos – Atsakingo lošimų verslo asociacija ir Lietuvos lošimų verslo asociacija.
„Tete-a-tete“ kontroliuoja 13 fizinių asmenų, rodo Registrų centro duomenys.
