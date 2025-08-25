Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lošimų organizatoriui „Amber Gaming“ skirta 15 tūkst. eurų bauda

2025-08-25 15:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 15:52

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) skyrė 15 tūkst. eurų baudą lošimų organizatoriui „Amber Gaming“.

Lošimai (nuotr. Shutterstock.com)

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) skyrė 15 tūkst. eurų baudą lošimų organizatoriui „Amber Gaming".

1

Kaip pirmadienį pranešė tarnyba, bauda įmonei buvo skirta, pastarajai pažeidus Azartinių lošimų įstatymą.

Priežiūros tarnyba sako sulaukusi 9 pareiškėjų pranešimų apie tai, kad bendrovė su jais nutraukė nuotolinio lošimo sutartis.

Tarnybai atlikus neplaninį specialųjį patikrinimą, buvo konstatuota, nutraukdama sutartis bendrovė veikė ne pagal lošimo reglamentą ir tokiu būdu pažeidė įstatymą.

Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

