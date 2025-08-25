Lošimų organizatoriui „Amber Gaming“ skirta 15 tūkst. eurų bauda

Kaip pirmadienį pranešė tarnyba, bauda įmonei buvo skirta, pastarajai pažeidus Azartinių lošimų įstatymą.
Priežiūros tarnyba sako sulaukusi 9 pareiškėjų pranešimų apie tai, kad bendrovė su jais nutraukė nuotolinio lošimo sutartis.
Tarnybai atlikus neplaninį specialųjį patikrinimą, buvo konstatuota, nutraukdama sutartis bendrovė veikė ne pagal lošimo reglamentą ir tokiu būdu pažeidė įstatymą.
Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
