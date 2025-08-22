Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Indija uždraudė didžiulę internetinių lošimų industriją

2025-08-22 14:31 / šaltinis: BNS
2025-08-22 14:31

Indijos parlamentas priėmė plataus masto įstatymo projektą, draudžiantį internetinius azartinius lošimus, po to, kai vyriausybės duomenys parodė, kad bendrovės iš 450 milijonų žmonių kasmet išviliodavo po 2,3 milijardo dolerių (1,98 mlrd. eurų).

0

Draudimas taikomas kortų lošimų, pokerio ir „fantasy“ sporto platformoms, įskaitant Indijoje itin populiarias „fantasy“ kriketo programėles.

Dėl draudimo neaiškus ir pagrindinio Indijos nacionalinės kriketo rinktinės rėmėjo likimas.

2023-iųjų liepą didžiausia Indijos „fantasy“ sporto žaidimų platforma „Dream 11“ trejiems metams buvo paskirta pagrindine šalies rinktinės rėmėja, o jos logotipas demonstruojamas ant rinktinės marškinėlių.

Indijos kriketo valdymo taryba (BCCI) nepateikė jokio pranešimo dėl šio pagrindinio rėmėjo.

Vėlai ketvirtadienį abeji parlamento rūmai priėmė internetinių žaidimų reklamos ir reguliavimo įstatymą, kuriame numatyta baudžiamoji atsakomybė už tokių žaidimų reklamą, skatinimą ir finansavimą, o pažeidėjams gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Kad įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai ratifikuoti prezidentas.

„Šiuo teisės aktu siekiama pažaboti priklausomybę, finansinę pražūtį ir socialinę nelaimę, kurią sukelia grobuoniškos žaidimų platformos, klestinčios dėl klaidinančių pažadų greitai praturtėti“, – sakoma vyriausybės pareiškime.

Indijos žaidimų industrija yra viena didžiausių pasaulio rinkų, tačiau naujajame įstatyme numatytos išimtys e. sportui ir mokomiesiems žaidimams, kurie, pasak vyriausybės, bus skatinami kaip skaitmeninės ekonomikos dalis.

Vyriausybė teigė, kad maždaug trečdalis daugiausiai gyventojų turinčios pasaulio šalies gyventojų yra pralošę pinigų internetu.

Politikai sako, kad dėl spartaus lošimo platformų populiarėjimo plačiai paplito finansiniai sunkumai, priklausomybė ir net savižudybės.

Vyriausybės teigimu, lošimai taip pat siejami su sukčiavimu, pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu.

