LPT skyrė 10,8 tūkst. eurų baudą „Lietuvos totalizatoriui“ bei sustabdė jo licenciją

Kaip pranešė LPT, toks sprendimas buvo priimtas nustačius, kad lošimų įmonė pažeidė Azartinių lošimų įstatymą.
„Atlikus bendrovės neplaninį specialųjį patikrinimą, konstatuota, kad bendrovės akcininkas ir naudos gavėjas nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, numatytų ALĮ 11 straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 3 punktuose, o Bendrovė nebeatitinka ALĮ 11 straipsnio 5 dalies 2, 3 ir 4 punktų reikalavimų ir nebelaikoma nepriekaištingos reputacijos, ir tokiu būdu Bendrovė pažeidžia ALĮ 11 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus“, – nurodė tarnyba.
Pasak jos, bendrovei nurodyta ne vėliau kaip iki šių metų spalio 13 dienos pašalinti konstatuotą pažeidimą.
Kiek anksčiau ketvirtadienį LPT taip pat pranešė skyrusi 6 tūkst. eurų baudą lošimų organizatoriui „Nesė“. Bauda pastarajai lošimų įmonei buvo skirta pastarajai taip pat pažeidus Azartinių lošimų įstatymą.
Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
