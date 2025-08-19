Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Lošimų rinkos pajamos šiemet siekia 131,5 mln. eurų

2025-08-19 14:34 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 14:34

Per šių šešis mėnesius Lietuvos lošimų rinkos bendrosios lošimo pasiekė 131,5 mln. eurų, antradienį pranešė Lošimų priežiūros tarnyba (LPT).

Azartiniai lošimai. Eltos nuotr.

Per šių šešis mėnesius Lietuvos lošimų rinkos bendrosios lošimo pasiekė 131,5 mln. eurų, antradienį pranešė Lošimų priežiūros tarnyba (LPT).

REKLAMA
0

Pasak tarnybos, pajamos iš antžeminių lošimo vietų aptariamu laikotarpiu augo 2,2 proc. ir sudarė 35,4 mln. eurų. Tuo metu nuotolinių lošimų bendrosios pajamos padidėjo 18,2 proc., iki 96,1 mln. eurų.

Pirmąjį metų pusmetį 14,1 proc. šoktelėjo ir loterijos bilietų pardavimai. LPT duomenimis, minėtu laikotarpiu jų buvo išplatinta už 80,8 mln. eurų, taip pat išmokėta 44,6 mln. eurų laimėjimų. Palyginti su praėjusių metų tokiu pat laikotarpiu, laimėjimų buvo išmokėta daugiau 17,1 proc.

Šiemet į valstybės biudžetą loterijų ir lošimų mokesčio surinkta daugiau kaip 41,6 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų