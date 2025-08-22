Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pradėtas „Top Sport“ patikrinimas dėl neleistinos reklamos

2025-08-22 10:04 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 10:04

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) ketvirtadienį pradėjo lošimų bendrovės „Top Sport“ patikrinimą. Anot tarnybos, patikrinimas inicijuotas įtarus, kad įmonė neteisėtai panaudojo lažybų prekės ženklą Lietuvos futbolo A lygos pavadinime.

Top Sport (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) ketvirtadienį pradėjo lošimų bendrovės „Top Sport" patikrinimą. Anot tarnybos, patikrinimas inicijuotas įtarus, kad įmonė neteisėtai panaudojo lažybų prekės ženklą Lietuvos futbolo A lygos pavadinime.

1

Prieš pradėdama patikrinimą, LPT teikė konsultacijas bendrovei „Top Sport“ bei Lietuvos futbolo klubų asociacijai A lyga dėl lažybų prekės ženklo naudojimo lygos pavadinime. Vis tik, pasak tarnybos, į šias konsultacijas nebuvo atsižvelgta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Futbolo lygos logotipas buvo pakeistas įterpus žodį „remia“: „TOPSport remia A lyga“. Kadangi lygos logotipe liko lažybų bendrovės prekės ženklas, toks pavadinimas irgi yra neleistinas.

„Įsigaliojus griežtesniems lošimų reklamos ir rėmimo pranešimų reikalavimams, nebeleidžiama naudoti lošimų organizatoriaus prekių ženklo ar pavadinimo remiamo asmens pavadinime ir tokį pavadinimą naudoti bet kokiose komunikacijos priemonėse“, – konstatavo tarnyba.

„Įstatymas leidžia lažybų organizatoriaus pavadinimą ar prekės ženklą skelbti ant stendų šalia aikštelės ar ant sportininkų marškinėlių. Taip pat leidžiama informuoti apie klubo rėmimą. (...) Tuo metu lažybų organizatorių logotipų naudojimas klubo ar lygos pavadinime laikomas reklama, kuri nėra leistina“, – pažymėjo institucija.

Liepos 1 dieną įsigaliojo papildomi apribojimai azartinių lošimų reklamai. Jais siekiama mažinti lošimų prieinamumą bei jų sukeliamą žalą visuomenei. Tai pereinamasis laikotarpis prieš įsigaliojant visiškam lošimų reklamos draudimui.

