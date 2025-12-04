 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

ES pradėjo antimonopolinį tyrimą „Meta“ atžvilgiu dėl DI funkcijų „WhatsApp“ programėlėje

2025-12-04 14:51 / šaltinis: BNS
2025-12-04 14:51

Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį pranešė pradėjusi antimonopolinį tyrimą, siekdama išsiaiškinti, ar „Meta“ pažeidžia bloko konkurencijos taisykles diegdama dirbtinio intelekto (DI) funkcijas savo „WhatsApp“ programėlėje.

„Meta“ (nuotr. SCANPIX)

„Meta" (nuotr. SCANPIX)

0

Europos Komisija (EK) pareiškime pareiškė esanti susirūpinusi, kad naujai paskelbta „Meta“ „politika gali užkirsti kelią trečiųjų šalių dirbtinio intelekto teikėjams siūlyti savo paslaugas per „WhatsApp“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis žingsnis prieš JAV milžinę žymi naujausias 27 ES valstybių narių pastangas pažaboti didžiausias pasaulio technologijų įmones, nors tam labai prieštarauja JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija. 

„Meta“ taikomos bloko antimonopolinės taisyklės, o ne naujai sugriežtinti skaitmeniniai įstatymai, kuriais, D. Trumpo teigimu, nesąžiningai taikomasi į JAV technologijų įmones. Dėl jų JAV lyderis grasina atsakomosiomis priemonėmis.

ES antimonopolinės politikos vadovė Teresa Ribera sakė, jog blokas privalo „imtis veiksmų, kad neleistų dominuojantiems skaitmeninės rinkos dalyviams piktnaudžiauti savo galia ir išstumti novatoriškų konkurentų“.

„Štai kodėl mes tiriame, ar naujoji „Meta“ politika gali būti neteisėta pagal konkurencijos taisykles ir ar turėtume greitai veikti, kad išvengtume bet kokios galimos nepataisomos žalos konkurencijai dirbtinio intelekto srityje“, – pareiškime teigė T. Ribera.

ES teigia, kad spalį paskelbta nauja „Meta“ politika apribos DI teikėjų galimybes naudoti įrankį verslui skirtoje programėlėje „WhatsApp“, bendravimui su klientais.

„Dėl naujosios politikos konkuruojantiems DI tiekėjams gali būti užkirstas kelias susisiekti su savo klientais per „WhatsApp“, – sakoma EK pranešime.

„Kita vertus, pačios „Meta“ DI paslauga „Meta AI“ platformos vartotojams liktų prieinama“, – priduriama jame. 

ES tyrimas apima Europos ekonominę erdvę (EEE), kurią sudaro 27 bloko valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, išskyrus Italiją, kuri liepą pradėjo atskirą tyrimą dėl „Meta“.

Italijos antimonopolinė institucija pareiškė, kad sujungusi „Meta AI“ su „WhatsApp“, JAV milžinė gali primesti vartotojams savo DI paslaugas ir nukreipti savo klientų bazę į šią besiformuojančią rinką.

