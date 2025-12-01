Šis veiksnys daugiau nei perpus padidina širdies ligų riziką: įspėja visus

Australijos Flinders universiteto mokslininkai išanalizavo beveik 89 tūkst. Jungtinės Karalystės gyventojų sveikatos duomenis, rašoma express.co.uk.
Dalyviai buvo stebimi apie 10 metų, o jų apšvietimo poveikis fiksuotas ant riešo tvirtinamais prietaisais – iš viso užregistruota daugiau nei 13 milijonų valandų apšvietimo.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Tyrimo rezultatai:
- Žmonės, naktį veikiami intensyviausio apšvietimo, turėjo 56 proc. didesnę širdies nepakankamumo riziką.
- Širdies priepuolio tikimybė buvo 47 proc. didesnė.
- Šie pavojai išliko reikšmingi net atsižvelgiant į fizinį aktyvumą, genetiką ar mitybą.
Dr. Danielis Windredas, pagrindinis tyrimo autorius, sakė: „Tai pirmasis didelio masto tyrimas, parodęs, kad net paprasčiausias buvimas šviesoje naktį yra stiprus širdies ligų rizikos veiksnys.
Ryški šviesa naktį sutrikdo organizmo vidinį paros ritmą ir padidina pavojingų širdies ligų riziką.
Laimei, galime šiek tiek kontroliuoti naktinę šviesą: naudokite tamsinančias užuolaidas, pritemdykite šviesas ir venkite ekranų prieš miegą – taip sumažinsite su naktine šviesa susijusius pavojus.“
Širdies priepuolio požymiai
Naktinis apšvietimas dabar laikomas reikšmingu rizikos veiksniu, kartu su gyvenimo būdu, mityba ir rūkymu. Docentas Andrew Phillipsas pridūrė:
„Įpročiai, tokie kaip telefono naudojimas lovoje ar įjungtas televizorius miegamajame, gali sukelti kenksmingą šviesos poveikį. Net neryškus patalpų apšvietimas gali sutrikdyti natūralų organizmo ritmą.“
Širdies priepuolio simptomai:
- kosulys ar švokštimas;
- krūtinės skausmas: spaudimo, sunkumo ar suspaudimo pojūtis;
- pykinimas ar vėmimas;
- nerimas, primenantis panikos priepuolį;
- dusulys;
- skausmas rankose, žandikaulyje, kakle, nugaroje ar pilve;
- galvos svaigimas;
- prakaitavimas.
Jei įtariate širdies priepuolį, nedelsdami skambinkite 112. Kuo greičiau sulauksite pagalbos, tuo didesnės išgyvenimo galimybės. NHS pažymi:
„Krūtinės skausmas dažniausiai būna stiprus, tačiau kai kurie žmonės jaučia tik lengvą diskomfortą, panašų į virškinimo sutrikimą.
Simptomai gali skirtis – gali būti dusulys, pykinimas, nugaros ar žandikaulio skausmas be krūtinės skausmo.“
