TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Duris atvėrė atnaujinta „Maximos“ parduotuvė – štai kur

2025-11-20 15:07 / šaltinis: ELTA
Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ ketvirtadienį Šakiuose, Šaulių gatvėje, atidarė atnaujintą parduotuvę.

Maxima. ELTA / Josvydas Elinskas

0

Skelbiama, kad po beveik tris mėnesius vykusių atnaujinimo darbų buvo padidintas parduotuvės prekybinis plotas, išplėstas maisto ir pramoninių prekių asortimentas, atnaujinta prekybinė įranga, be to įrengta daugiau naujos kartos savitarnos kasų. 

„Ši parduotuvė yra svarbi kasdienio apsipirkimo vieta aplinkinių namų gyventojams ir netoliese dirbantiems rajono žmonėms. Atnaujindami ją siekėme sukurti dar patogesnę, modernesnę ir jaukesnę aplinką visiems pirkėjams“, – pranešime teigia „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė.

Taip pat buvo atnaujinta šalia parduotuvės esantis automobilių stovėjimo aikštelė, taromatas, parduotuvės fasadas bei parduotuvės darbuotojams skirta darbo ir poilsio aplinka.

