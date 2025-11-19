 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šakių rajone – gaisras: degė medienos įmonė

2025-11-19 10:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 10:18

Šakių rajone antradienį užsidegė medienos įmonė, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Skubi pagalba BNS Foto

0

PAGD duomenimis, 14.54 val. pranešta, kad Sintautų seniūnijoje, Sintautų miestelyje, Ežero gatvėje, medienos įmonėje kilo gaisras.

Paaiškėjo, kad dulkių ir drožlių atskyrimo įrenginyje (ciklone) atvira liepsna degė pjuvenos.

Minėtas įrenginys buvo pastate, kurio sienos ir stogas dengtos šiferiu, atskiros patalpos atskirtos mūrinėmis pertvaromis. 

Kaip pranešė ugniagesiai, vandeniu sulieta dalis gipsinių perdangų. Priešgaisrinės signalizacijos įmonėje nebuvo.

