Šakių rajone – gaisras: degė medienos įmonė

PAGD duomenimis, 14.54 val. pranešta, kad Sintautų seniūnijoje, Sintautų miestelyje, Ežero gatvėje, medienos įmonėje kilo gaisras.
Paaiškėjo, kad dulkių ir drožlių atskyrimo įrenginyje (ciklone) atvira liepsna degė pjuvenos.
Minėtas įrenginys buvo pastate, kurio sienos ir stogas dengtos šiferiu, atskiros patalpos atskirtos mūrinėmis pertvaromis.
Kaip pranešė ugniagesiai, vandeniu sulieta dalis gipsinių perdangų. Priešgaisrinės signalizacijos įmonėje nebuvo.
