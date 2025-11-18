Paaiškėjo, kas šiemet sumokėjo daugiausiai mokesčių tarp prekybininkų

Antroje vietoje rikiuojasi mažmeninės prekybos tinklą valdanti „Maxima LT“, kuri sumokėjo 139,6 mln. eurų mokesčių, arba 1,5 proc. daugiau nei pernai (137,6 mln. eurų). Toliau rikiuojasi mažmeninės prekybos tinklą valdanti „Lidl Lietuva“, sumokėjusi 112,8 mln. eurų, arba 8,3 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (104,1 mln. eurų), degalinių tinklus valdanti įmonė „Viada LT“, sumokėjusi 79,1 mln. eurų, arba 50 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (52,9 mln. eurų), statybos, remonto ir buities prekių prekybos grupė „Kesko Senukai Lithuania“, sumokėjusi 71,9 mln. eurų, arba 2,3 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (70,2 mln. eurų).
Iš viso 50 daugiausiai mokesčių sumokėjusių mažmeninės prekybos įmonių valstybės biudžetą papildė 1,37 mlrd. eurų.