TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paaiškėjo, kas šiemet sumokėjo daugiausiai mokesčių tarp prekybininkų

2025-11-18 08:06 / šaltinis: BNS
2025-11-18 08:06

Daugiausiai mokesčių į Lietuvos biudžetą tarp mažmeninės prekybos įmonių per devynis šių metų mėnesius sumokėjo prekybos degalais tinklą Lietuvoje valdanti bendrovė „Circle K Lietuva“ – 270 mln. eurų, arba 28,5 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (210,8 mln. eurų), remdamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis skelbia portalas vz.lt.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Daugiausiai mokesčių į Lietuvos biudžetą tarp mažmeninės prekybos įmonių per devynis šių metų mėnesius sumokėjo prekybos degalais tinklą Lietuvoje valdanti bendrovė „Circle K Lietuva" – 270 mln. eurų, arba 28,5 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (210,8 mln. eurų), remdamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis skelbia portalas vz.lt.

0

Antroje vietoje rikiuojasi mažmeninės prekybos tinklą valdanti „Maxima LT“, kuri sumokėjo 139,6 mln. eurų mokesčių, arba 1,5 proc. daugiau nei pernai (137,6 mln. eurų). Toliau rikiuojasi mažmeninės prekybos tinklą valdanti „Lidl Lietuva“, sumokėjusi 112,8 mln. eurų, arba 8,3 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (104,1 mln. eurų), degalinių tinklus valdanti įmonė  „Viada LT“, sumokėjusi 79,1 mln. eurų, arba 50 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (52,9 mln. eurų), statybos, remonto ir buities prekių prekybos grupė „Kesko Senukai Lithuania“, sumokėjusi 71,9 mln. eurų, arba 2,3 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (70,2 mln. eurų).

Iš viso 50 daugiausiai mokesčių sumokėjusių mažmeninės prekybos įmonių valstybės biudžetą papildė 1,37 mlrd. eurų.

