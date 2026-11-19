Lapkričio 20 dieną įsigalios nauja Vartojimo kredito įstatymo redakcija.
Lietuvos banko (LB) Kredito ir draudimo paslaugų priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Stalilionienė naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“ paaiškino, kas keisis ir ką gyventojams svarbiausia žinoti.
Kiek nuo lapkričio 20 dienos kainuos vartojimo paskola?
Vienas svarbiausių pokyčių – mažesnė vartojimo paskolų palūkanų riba. Iki šiol ji siekė 75 proc., o nuo lapkričio 20 dienos mažės iki 40 proc.
„Galiu nudžiuginti Lietuvos gyventojus, kad šitas rodiklis sumažės, nes mūsų Seimas nusprendė, kad nuo lapkričio 20 dienos vartotojams palūkanos turėtų būti ne didesnės kaip 40 proc.“ – įvardijo R. Stalilionienė.
Tačiau paskolos kainą sudaro ne tik palūkanos. Prie jos gali prisidėti sutarties sudarymo, administravimo, draudimo ar kiti mokesčiai. Kitoms į kredito kainą įskaičiuojamoms išlaidoms ir toliau galios 0,04 proc. kredito sumos per dieną riba.
Be to, visa kredito kaina negali būti didesnė už pačią pasiskolintą sumą. Tai yra, jeigu pasiskolinate 1 000 eurų, palūkanos ir kiti kredito mokesčiai iš viso negali viršyti dar 1 000 eurų. Vadinasi, iš viso negalėtumėte sumokėti daugiau kaip 2 000 eurų.
Nuo lapkričio 20 dienos keisis ir vartojimo paskolų reklamos. Jose turės būti aiškiau matomas įspėjimas „Dėmesio! Skolintis pinigus kainuoja.“ LB nustatė tikslesnius reikalavimus, kaip šis įspėjimas turi būti pateikiamas, kad žmogus jį aiškiai pastebėtų.
Kas keisis skolinantis iki 100 tūkst. eurų?
Dar vienas pokytis – Vartojimo kredito įstatymas bus taikomas ir didesnėms sumoms. Iki šiol viena iš ribų buvo 75 tūkst. eurų, o nuo lapkričio 20 dienos ji didės iki 100 tūkst. eurų.
„Tarkime, jeigu šiandien noriu įsigyti automobilį išsimokėtinai, 90 tūkst. eurų vertės, tai tokiam lizingo sandoriui vartojimo kredito įstatymo nuostatos nėra taikomos.
Tačiau nuo lapkričio 20 dienos tokiam automobiliui jau bus taikoma vartojimo kredito įstatyme nustatyta vartotojų apsauga, nes vartojimo kredito sandoriu bus laikomi visi sandoriai, kurie bus iki 100 tūkst. eurų vertės“, – aiškino pašnekovė.
Kas nuo lapkričio 20 dienos keisis perkant telefoną išsimokėtinai?
Pokyčių bus ir perkant telefoną ar kitą ryšio įrangą išsimokėtinai. Iki šiol ryšio bendrovės kartu su ryšio paslaugomis galėjo pasiūlyti, pavyzdžiui, telefoną išsimokėtinai be palūkanų ir kitų mokesčių, tokiam pirkimui netaikant visų vartojimo kredito taisyklių.
Nuo lapkričio 20 dienos ši išimtis nebegalios. Tai nereiškia, kad telefono išsimokėtinai nusipirkti nebebus galima. Tačiau tokiam pirkimui jau bus taikomos vartojimo kredito taisyklės. Viena svarbiausių – bus vertinama, ar žmogus finansiškai gali prisiimti tokį įsipareigojimą.
Jeigu ryšio bendrovė norės ir toliau siūlyti prekes išsimokėtinai, ji turės pati būti vartojimo kredito davėja arba bendradarbiauti su tokiu kredito davėju. LB atliktas vertinimas parodė, kad panaikinus iki šiol galiojusią išimtį apie 10 proc. tvarias pajamas gaunančių vartotojų galėtų prarasti galimybę tokias prekes įsigyti išsimokėtinai.
Kad daliai žmonių išliktų galimybė būtiną ryšio įrangą įsigyti išsimokėtinai, nuo lapkričio 20 dienos bus taikoma atskira išimtis. Įprastai žmogus visiems finansiniams įsipareigojimams finansų įstaigoms gali skirti ne daugiau kaip 40 proc. tvarių mėnesio pajamų.
Tačiau perkant išmanųjį telefoną, modemą ar maršrutizatorių pagal susietojo vartojimo kredito sutartį be palūkanų ir kitų mokesčių ši riba galės siekti iki 60 proc. Išimtis nebus taikoma visoms prekėms išsimokėtinai. Ji numatyta būtent išmaniesiems telefonams, modemams ir maršrutizatoriams.
Ar nuo lapkričio 20 dienos bus galima atsisakyti paskolos per 2 dienas?
Dar vienas pokytis aktualus tiems, kurie pasiėmę paskolą greitai persigalvoja. Šiuo metu vartojimo kredito sutarties dar galima atsisakyti per 2 dienas nuo pinigų išmokėjimo.
„Tai jeigu, tarkime, gaunu pinigus, bet suprantu, kad ta paskola man iš tikrųjų nebuvo reikalinga ir galbūt pasielgiau per daug impulsyviai, tiesiog per tas 2 dienas nuo lėšų gavimo į savo sąskaitą, kreipiuosi raštu į kreditorių, informuoju, kad norėsiu tos paskolos atsisakyti ir grąžinu tas lėšas.
Tokiu atveju kreditorius iš manęs nereikalaus jokių palūkanų už 2 dienas. Jeigu būsiu sumokėjęs kažkokį sutarties sudarymo mokestį, jis man bus grąžintas, iš manęs nebus reikalaujama jokių kompensacijų. Na, tiesa, turiu pastebėti, kad šita galimybė nuo lapkričio 20 dienos išnyks“, – pasakojo R. Stalilionienė.
Jos vertinimu, šia galimybe naudojosi labai maža dalis vartotojų. Nuo lapkričio 20 dienos sudaromoms naujoms vartojimo kredito sutartims šios atskiros 2 dienų galimybės nebeliks.
Ar nuo lapkričio 20 dienos dar bus galima atsisakyti paskolos?
Taip. Nors 2 dienų galimybės nebeliks, vartojimo kredito sutarties ir toliau bus galima atsisakyti per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo.
„Tai yra, galimybė atsisakyti vartojimo kredito sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo. Tai reiškia, jeigu sudarau sutartį ir vis dėlto po 10 dienų nusprendžiu, kad gal man jos ir nereikia, tai vėlgi nepraleisdamas 14 dienų termino raštu informuoju kreditorių apie savo sprendimą ir per 30 dienų nuo informavimo turiu sugrąžinti kreditą“, – perspėjo R. Stalilionienė.
Tačiau 14 dienų taisyklė veikia kitaip nei iki šiol galiojusi 2 dienų galimybė. Atsisakius sutarties reikės grąžinti pasiskolintą sumą ir sumokėti palūkanas už laiką nuo pinigų išmokėjimo iki jų grąžinimo.
Kreditorius taip pat gali pareikalauti atlyginti tam tikrus jo sumokėtus negrąžinamus mokesčius, pavyzdžiui, išlaidas už duomenų bazių patikrą vertinant žmogaus kreditingumą.
Taigi, 14 dienų teisė persigalvoti liks, tačiau už laiką, kurį naudojotės pasiskolintais pinigais, palūkanas vis tiek reikės sumokėti.
Daugiau apie tai, kaip pasirinkti paskolą, lizingą ar pirkimą išsimokėtinai, nepermokėti už kreditą ir ką būtina patikrinti prieš pasirašant sutartį, sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
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