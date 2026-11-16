1 daiktą daugelis išmeta iš savo namų, tačiau net neįsivaizduoja, ką praranda: štai kokia tiesa

Technologijų leidinys „Engadget“ išskyrė kelias priežastis, kodėl verta išsaugoti originalią išmaniojo telefono pakuotę. Apie jas rašo ir Latvijos naujienų portalas „Jauns.lv“.
Nors iš pirmo žvilgsnio dėžutė atrodo kaip nereikalingas kartono gabalas, ant jos dažnai pateikiama svarbi informacija apie įrenginį, o pati pakuotė gali praversti ateityje.
Praradus telefoną gali prireikti vieno svarbaus numerio
Viena pagrindinių priežasčių išsaugoti telefono dėžutę – ant jos nurodytas IMEI numeris.
IMEI (angl. International Mobile Equipment Identity) yra unikalus mobiliojo įrenginio identifikavimo numeris, paprastai sudarytas iš 15 skaitmenų.
Jis naudojamas mobiliojo ryšio tinkluose įrenginiui identifikuoti.
Jeigu telefonas pametamas arba pavagiamas, šis numeris gali būti reikalingas kreipiantis į mobiliojo ryšio operatorių ar policiją.
Tam tikrais atvejais operatorius gali užblokuoti pavogto telefono naudojimą mobiliojo ryšio tinkle pagal jo IMEI numerį.
Toks blokavimas gali apsunkinti įrenginio naudojimą, tačiau negarantuoja, kad telefonas bus surastas ar kad juo apskritai nebebus galima naudotis.
IMEI numeris dažniausiai pateikiamas ant originalios telefono dėžutės esančioje etiketėje, greta modelio pavadinimo ir serijos numerio.
Todėl net ir neturint paties telefono šią informaciją galima greitai surasti.
Kur rasti IMEI numerį, jeigu dėžutės nebeturite?
Originali pakuotė nėra vienintelis būdas sužinoti telefono IMEI numerį.
Jeigu įrenginys vis dar jūsų rankose, daugelyje telefonų jį galima pamatyti surinkus kodą *#06#.
IMEI taip pat paprastai nurodomas telefono nustatymuose.
„iPhone“ naudotojai informaciją gali rasti atidarę nustatymus, pasirinkę „General“ ir „About“.
„Android“ telefonuose ši informacija dažniausiai pateikiama skiltyje „About phone“, nors tikslus meniu pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo gamintojo.
Kai kuriais atvejais įrenginio identifikavimo duomenis galima rasti ir su telefonu susietoje „Apple“ ar „Google“ paskyroje.
Vis dėlto praradus telefoną gali būti sudėtingiau prisijungti prie savo paskyrų, ypač jeigu prisijungimui naudojamas patvirtinimas būtent prarastame įrenginyje.
Todėl verta iš anksto išsisaugoti IMEI numerį saugioje vietoje.
Svarbu ir tai, kad telefonai, palaikantys dvi SIM korteles ar kelis mobiliojo ryšio profilius, gali turėti daugiau nei vieną IMEI numerį.
Originali dėžutė gali padėti brangiau parduoti telefoną
Telefono pakuotė naudinga ir tuomet, kai po kelerių metų nusprendžiama įrenginį pakeisti naujesniu.
Parduodant naudotą išmanųjį telefoną originali dėžutė gali padidinti pirkėjų pasitikėjimą.
Ji leidžia patikrinti įrenginio modelį, o ant etiketės esantys identifikavimo duomenys gali būti palyginti su telefono nustatymuose pateikiama informacija.
Be to, dėžutėje neretai laikomi originalūs priedai – įkrovimo laidas, SIM kortelės išėmimo įrankis ar dokumentacija.
Visa tai gali padaryti parduodamą telefoną patrauklesnį.
Latvijos portalas „Jauns.lv“, remdamasis leidiniu „Consumer Reports“, nurodo, kad originali pakuotė kai kuriais atvejais gali padidinti naudotos elektronikos pardavimo kainą 10–20 procentų.
Vis dėlto toks kainos padidėjimas nėra garantuotas. Jis priklauso nuo įrenginio modelio, būklės, paklausos ir kitų aplinkybių.
Pavyzdžiui, jeigu pirkėjas renkasi iš dviejų vienodos būklės telefonų už panašią kainą, jis gali teikti pirmenybę tam, kuris parduodamas su originalia pakuote.
Tačiau pati dėžutė neįrodo, kad telefonas nėra vogtas. Perkant naudotą įrenginį svarbu patikrinti jo kilmę ir įsitikinti, kad jis nėra susietas su ankstesnio savininko paskyra.
Gali praversti siunčiant telefoną paštu
Dar viena priežastis išsaugoti originalią pakuotę – galimybė saugiau transportuoti įrenginį.
Gamintojai telefonų dėžutes projektuoja taip, kad įrenginiai jose būtų tinkamai pritvirtinti.
Specialūs kartoniniai ar kitų medžiagų įdėklai sumažina telefono judėjimą pakuotės viduje.
Tai gali būti naudinga siunčiant įrenginį naujam savininkui ar į remonto centrą.
Tačiau vien originalios dėžutės dažniausiai nepakanka.
Siunčiant telefoną paštu ar per kurjerį rekomenduojama jį papildomai įdėti į tvirtą išorinę dėžę ir naudoti smūgius sugeriančias pakavimo medžiagas.
Taip pat būtina laikytis vežėjo nustatytų ličio baterijų siuntimo reikalavimų.
Ar dėžutė būtina norint grąžinti telefoną į parduotuvę?
Originali pakuotė gali būti naudinga ir tuomet, kai įsigytą telefoną nusprendžiama grąžinti.
Kai kurie gamintojai ir pardavėjai savo savanoriško grąžinimo taisyklėse numato, kad įrenginys turi būti grąžinamas su originalia pakuote ir visais priedais.
Pavyzdžiui, „Apple“ tam tikrose rinkose taiko 14 dienų prekių grąžinimo laikotarpį, tačiau konkrečios sąlygos priklauso nuo šalies ir pirkimo būdo.
Kitų gamintojų bei pardavėjų taisyklės taip pat gali skirtis.
Lietuvoje svarbu atskirti prekės grąžinimą persigalvojus nuo nekokybiškos prekės garantinių teisių.
Perkant internetu vartotojams paprastai suteikiama teisė per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.
Tačiau vien originalios dėžutės neturėjimas savaime nepanaikina įstatyme numatytų vartotojo teisių.
Jeigu telefonas sugedo ir vartotojas kreipiasi dėl prekės neatitikties, pardavėjas negali automatiškai atmesti pagrįsto reikalavimo vien todėl, kad pirkėjas neišsaugojo originalios pakuotės.
Tuo metu perkant telefoną fizinėje parduotuvėje kokybiškos prekės grąžinimo sąlygos gali būti kitokios, todėl jas verta pasitikrinti dar prieš įsigyjant įrenginį.
Ką verta padaryti vos įsigijus naują telefoną?
Net jeigu originalios dėžutės saugoti nenorite, specialistai rekomenduoja iš anksto pasirūpinti svarbiausiais telefono duomenimis.
Pirmiausia verta užsirašyti arba saugiai išsisaugoti IMEI ir serijos numerius.
Taip pat naudinga išsaugoti pirkimo dokumentą, kuris gali būti reikalingas kreipiantis dėl garantijos ar įrodant įrenginio įsigijimą.
Svarbu aktyvuoti ir telefono paieškos funkcijas – „Apple Find My“ arba „Google Find Hub“, priklausomai nuo naudojamo įrenginio.
Šios paslaugos gali padėti nustatyti prarasto telefono buvimo vietą, nuotoliniu būdu jį užrakinti ar ištrinti duomenis.
Originali dėžutė gali būti naudinga, tačiau svarbiausia – iš anksto pasirūpinti telefono identifikavimo duomenimis ir paskyrų saugumu. Netikėtoje situacijoje tai gali padėti greičiau imtis reikiamų veiksmų.
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