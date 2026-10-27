Atsakė, kokia dalis šalies mokyklų draudžia mokiniams naudotis mobiliaisiais telefonais

„Matome, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos pasižiūrėjo labai atsakingai, rengdamos taisykles įvertino savo bendruomenių poreikius. Tai išties geras žingsnis rūpinantis mokinių emocine sveikata ir mokymuisi palankesniu klimatu klasėse. Vertinsime, kokių rezultatų tai duoda“, – pranešime cituojamas švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.
Ministerijos duomenimis, 91 proc. mokyklų visiškai draudžia naudotis mobiliaisiais telefonais arba yra numačiusios išimtis, kai juos galima naudoti ugdymo tikslais. Tokiais atvejais telefonas turi būti išjungtas, su įjungtu skrydžio arba begarsiu režimu. Mokyklos taip pat yra nustačiusios, kad telefonas turi būti laikomas kuprinėje, spintelėje, specialioje dėžutėje klasėje ar specialiame individualiame užrakinamame dėkle.
81 proc. mokyklų draudžia mobiliųjų telefonų naudojimą renginių ar išvykų metu, o 6,3 proc. leidžia juo naudotis tik su mokytojo leidimu. Likusios mokyklos šio klausimo savo tvarkose nereglamentuoja, tačiau daroma prielaida, kad jos taip pat visiškai draudžia telefonų naudojimą. Dauguma mokyklų draudžia mobiliaisiais telefonais fotografuoti ir filmuoti.
Mokyklos taip pat yra numačiusios išimtis, kai telefonais leidžiama naudotis dėl sveikatos priežasčių, specialiųjų ugdymosi poreikių ar skubios komunikacijos. Tokiais atvejais dažniausiai susisiekiama per mokyklos darbuotoją – klasės vadovą ar raštinės darbuotoją.
Mokyklos taip pat numato priemones, taikomas mokiniui pažeidus mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką.
ELTA primena, kad nuo rugsėjo 1 dienos ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos, atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, turėjo įdiegti taisykles, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklose.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau tikino, jog ministerija atliks savąjį vertinimą mokykloms nustačius naujas taisykles ir, esant poreikiui, pateiks papildomas rekomendacijas.
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