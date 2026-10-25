Zuckerbergas neskuba pirkti naujo telefono: paaiškėjo, kokį modelį jis nešiojasi kišenėje

Pokalbyje su žurnaliste Joanna Stern jis išsitraukė išmanųjį telefoną, kad parodytų dirbtinio intelekto asistento „Meta Muse“ veikimą. Technologijų apžvalgininkai įrenginyje atpažino „Galaxy S24 Ultra“, išleistą dar 2024 metų pradžioje.
Tai, kad „Facebook“ kūrėjas pirmenybę teikia „Samsung“ išmaniesiems telefonams, nepasirodė netikėta. Anksčiau jis jau buvo pastebėtas su „Galaxy S23 Ultra“, o perėjęs prie kito modelio, atrodo, nusprendė nekeisti įrenginio į naujesnes versijas.
Be to, „Samsung“ pasirinkimas „Meta“ vadovui yra visiškai paaiškinamas. Didžioji dalis „Facebook“, „Instagram“ ir „WhatsApp“ vartotojų juos pasiekia per „Android“, kuri išlieka populiariausia mobiliausia operacine sistema pasaulyje. Viename iš interviu M. Zuckerbergas teigė, kad kasdienis tiesioginis „Android“ įrenginių naudojimas turi svarbią reikšmę siekiant suprasti klientų elgseną.
Išmaniųjų telefonų pasirinkimas technologijų gigantų vadovų gretose
Tačiau tiksliai teigti, kad „Galaxy S24 Ultra“ yra pagrindinis „Meta“ vadovo išmanusis telefonas, kol kas negalima. Didelių technologijų bendrovių vadovai dažnai naudoja kelis įrenginius bandymams, darbinėms užduotims, kelionėms ar prezentacijoms.
„Galaxy S24 Ultra“ net ir 2026 metais išlieka galingu flagmanu dėl pažangaus „Snapdragon 8 Gen 3“ lusto, 6,9 colio „Dynamic AMOLED 2X“ ekrano, pagrindinės 200 MP kameros ir pažangių dirbtinio intelekto algoritmų „Galaxy AI“. O atnaujinimus jis gaus net ir po 2030 metų.
M. Zuckerbergas nėra vienintelis technologijų bendrovės vadovas, kuris ne visada naudojasi pačiais naujausiais ar „įprastais“ išmaniaisiais telefonais. Pavyzdžiui, Elonas Muskas anksčiau buvo pastebėtas su „iPhone 17 Pro“, o „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas pirmenybę teikia sulenkiamam „Samsung Galaxy Z Fold 7“.
Anksčiau Billas Gatesas sulenkiamą „Samsung Galaxy Z Fold“ pavadino kartu ir pačiu mėgstamiausiu, ir patogiausiu išmaniuoju telefonu, kokiu jam kada nors teko naudotis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.