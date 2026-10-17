Seserį palaidojusi moteris parašė žinutę į jos telefoną: tokio atsakymo sulaukti nesitikėjo

„Tik Tok“ vartotoja Faith Sidman (@faithsidman1) atskleidė, kad po sesers mirties dvejus metus rašė žinutes jos turėtu telefono numeriu, bet ilgą laiką negaudavo jokio atsakymo.
Dabar mobiliojo telefono numeris, matyt, priklauso verslo įmonei, kuri atsakė į Faith siunčiamas žinutes ir pareikalavo, kad ši nustotų jiems rašinėti.
Parašius žinutę mirusios sesers numeriu – netikėtas atsakas
Savo vaizdo įraše F. Sidman kitiems socialinio tinklo vartotojams parodė telefono ekrano nuotrauką, kurioje matyti visas susirašinėjimas su mirusios sesers telefono numerio nauju savininku, rašoma indy100.com.
Gavusi naujojo telefono numerio savininko nemalonų atsakymą, moteris vaizdo įraše pridūrė: „Bent jau paskutinį kartą mačiau, kad jos vardas pasirodė mano telefone.“
Ekrano nuotrauka taip pat parodo, kad liepos 3 dieną Faith į savo sesers numerį buvo nusiuntusi žinutę: „Šiandien daug galvoju apie tave. Aš tave myliu.“
Liepos 20 dieną ji gavo SMS žinutę, kurioje buvo atsakas, neva moteris žinutę išsiuntė neteisingu numeriu.
Tuo metu Faith atsiprašė ir paaiškino, kad jos sesuo mirė prieš dvejus metus ir kad ji retkarčiais siunčia žinutes būtent jos turėtu numeriu.
F. Sidman savo žinutėje taip pat pridūrė, kad ji manė, jog šis numeris nebeveikia, tačiau pati patikino, kad daugiau nebesiųs žinučių.
Tada F. Sidman gavo dar vieną netikėtą atsakymą: „Šis numeris dabar priklauso vienam verslui. Nustokite rašinėti žinutes.“
Sukėlė pasipiktinimą
Toks atsakymas pasirodė nejautrus ir šaltas ne tik moteriai, bet ir daugumai vaizdo įrašo komentatorių, kurie suprato Faith liūdesį ir nuostabą, kai gavo tokius atsakymus.
„Įsivaizduoju, kaip turėjo daužytis tavo širdis, kai pamatei telefone iššokusį savo sesers vardą. Atleisk, kad teko tai patirti...“ – rašė vienas asmuo.
Kitas taip pat pridūrė: „Galiu tik įsivaizduoti emociją, kai pamatei, kad „ji“ jums atsiuntė žinutę ir kad turite tiek daug drąsos parodyti kitiems, koks buvo nuviliantis žinutės turinys.“
„Aš būčiau atsiuntęs šalčiausią ir bjauriausią žinutę atgal“, – teigė taip pat pasipiktinęs vartotojas.
„Jie galėjo jus tiesiog užblokuoti, kad galėtumėte ir toliau rašyti žinutes“, – sakė kitas „Tik Tok“ vaizdo įrašo žiūrovas.
Kai kurie žmonės net reikalavo, kad F. Sidman atskleistų šį telefono numerį dabar turinčios įmonės pavadinimą.
„Turime žinoti, koks tai verslas...“, – rašė vienas asmuo. O kitas pridūrė: „Laikas jiems baigti verslą.“
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