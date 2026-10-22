Naujausia žinia: atsisakyta pradėti tyrimą dėl Vilniaus valdžios veiksmų sprendžiant šiukšlių krizę

Pasak jos, papildomą aplinkybių patikslinimą atlikusi STT nepradės tyrimo dėl VAATC sprendimo perimti Vilniaus regiono mišrių atliekų tvarkymą ir šiai veiklai būtinų leidimų.
„Vilniaus apygardos prokuratūroje gauti bendrovės „Energesman“ kreipimaisi pagal kompetenciją pareiškimuose nurodytų aplinkybių patikslinimui ir procesinio sprendimo priėmimui buvo perduoti Specialiųjų tyrimų tarnybai. Atlikusi papildomą aplinkybių patikslinimą STT priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“, – BNS teigė Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Tuo metu teisėsaugos tyrimo prašiusios buvusios Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys BNS sakė, kad bendrovė dar nėra gavusi informacijos, jog STT dar kartą atsisakė pradėti tyrimą.
Pasak G. Vitkauskaitės-Šatkauskienės, STT sprendimas surašytas, tačiau kol kas neišsiųstas įmonei, todėl ji gali apie jį nežinoti.
VAATC atstovas Germanas Kavalskis BNS teigia, kad institucijų sprendimai patvirtina, jog centro sprendimai buvo teisėti ir atsakingi.
„Tai, kad STT dar kartą nenustatė pagrindo tęsti aplinkybių tikslinimą ar pradėti ikiteisminį tyrimą dėl VAATC veiksmų valdant taip vadinamą Vilniaus regiono atliekų krizę, patvirtina mūsų nuoseklią poziciją: sprendimai buvo priimami teisėtai, atsakingai ir siekiant apsaugoti viešąjį interesą“, – komentare BNS teigė G. Kavalskis.
„Mūsų pozicija aiški – Vilniaus regiono gyventojų lėšos turi būti naudojamos tik už tinkamai ir visa sutarta apimtimi suteiktas paslaugas“, – pridūrė jis.
„Energesman“ kiek anksčiau teigė toliau besilaikanti pozicijos, jog tiek Vilniaus atliekų gamyklos operavimo, tiek jos modernizavimo sutartys galioja, kol teismai nepriėmė galutinių sprendimų.
BNS rugsėjį rašė, kad STT jau kartą atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, o „Energesman“ šį sprendimą apskundus, Vilniaus apygardos prokuratūra STT nutarimą panaikino ir įpareigojo atlikti aplinkybių patikslinimą.
„Energesman“ rugpjūtį kreipėsi į prokuratūrą prašydama ištirti, ar VAATC ir trys atliekų rūšiuotojos „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobazė“ atliekas teisėtai tvarko be privalomų taršos leidimų (TIPK).
Bendrovė taip pat prašė įvertinti, ar Vilniaus meras, VAATC vadovas ir šių institucijų darbuotojai nepiktnaudžiavo tarnybine padėtimi, neviršijo įgaliojimų tokiu būdu padarydami didelę žalą.
VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ – pastaroji dėl to kreipėsi į teismą prašydama laikinųjų apsaugos priemonių dar iki ieškinio padavimo. Vėliau, rugpjūčio 10 dieną, įmonė Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Ši byla dar nepradėta nagrinėti iš esmės.
VAATC vasarą susitarė su atliekų tvarkymo įmonėmis „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobaze“ dėl 100 proc. regiono atliekų rūšiavimo, o VAATC gamyklos teritorijoje tvarko susikaupusias atliekas.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos.