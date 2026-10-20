Šį tyrimą jūsų namuose atliks nemokamai: daugelis net nežino

Pagrindinis radono šaltinis Lietuvoje – gruntas. Iš jo radonas per įvairius plyšius ir nesandarias vietas gali patekti į pastatus ir kauptis rūsiuose bei pirmuosiuose aukštuose, ypač nepakankamai vėdinamose patalpose.
Radono kiekį patalpose galima nustatyti tik atlikus matavimus
Lietuvoje radono koncentracija patalpų ore dažniausiai yra nedidelė, o aukštesniuose pastatų aukštuose paprastai būna dar mažesnė.
Šios dujos yra vienas didžiausių Lietuvos gyventojų apšvitos šaltinių. Nors radono dujos natūraliai aptinkamos aplinkoje, ilgalaikis padidėjusios radono koncentracijos poveikis gali turėti neigiamos įtakos sveikatai.
„Radono koncentracija skirtinguose pastatuose gali skirtis, todėl tik atlikus matavimus galima nustatyti jo kiekį patalpose. Prireikus radono koncentraciją galima sumažinti užtikrinant tinkamą vėdinimą ir pastato sandarumą“, – teigia RSC specialistai.
Šiuos tyrimus RSC Lietuvoje vykdo nuo 1995 m. Per šį laikotarpį gyvenamuosiuose pastatuose atlikta daugiau kaip 3 tūkst. tyrimų, kurių rezultatai pateikiami interaktyviame Lietuvos žemėlapyje. Taip pat tiriamos darbo vietos, ypatingą dėmesį skiriant patalpoms, įrengtoms rūsiuose ar po žeme.
Gyventojai ir darbdaviai, norintys atlikti radono tyrimus patalpose, kviečiami kreiptis el. paštu [email protected] arba telefonu +370 5 236 19 36.
Daugiau informacijos: Radono skleidžiama apšvita.
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