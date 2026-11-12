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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įspėja: nesiimant priemonių 2035 metais Lietuvos skola galėtų viršyti 74 proc. BVP

2026-11-12 09:41 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-12 09:41
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Kitąmet planuojama 48 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) Lietuvos valstybės skola nesiimant fiskalinės drausmės priemonių 2030 metais galėtų viršyti 60 proc. europinį Mastrichto kriterijų, o 2035 metais – pasiekti daugiau nei 74 proc., sako Valstybės kontrolės (VK) atstovė. 

„Finbee Verslui“ Lietuvos įmonėms skirs 55 mln. eurų: paskolos sieks iki 800 tūkst. eurų (nuotr. Adobe Stock)
GALERIJA (5)

Kitąmet planuojama 48 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) Lietuvos valstybės skola nesiimant fiskalinės drausmės priemonių 2030 metais galėtų viršyti 60 proc. europinį Mastrichto kriterijų, o 2035 metais – pasiekti daugiau nei 74 proc., sako Valstybės kontrolės (VK) atstovė. 

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Be to, pasak jos, fiskalinis valdžios deficitas, kuris kitąmet gali siekti 3,8 proc., ilguoju laikotarpiu – 2030–2035 metai – gali būti apie 6 proc. BVP. 

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„Ilgesnio laikotarpio vertinimas parodė, kad bendrai viešųjų finansų padėtis suprastėjusi, skola jau 2030 metais galėtų viršyti 60 proc. BVP, o 2035 metais galėtų pasiekti daugiau nei 74 proc. BVP“, – ketvirtadienį opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijoje teigė VK Fiskalinės stebėsenos centro vadovė Jurga Rukšėnaitė. 

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

„Ilgesnio laikotarpio vertinimas rodo, kad be papildomų fiskalinių sprendimų viešųjų finansų padėtis savaime negerės – deficitas išliks 6 proc. BVP lygyje“, – pridūrė ji.

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J. Rukšėnaitės teigimu, siekiant laikytis fiskalinės drausmės taisyklių bei tvarių viešųjų finansų, jau dabar reikalingos tiek išlaidų, tiek pajamų priemonės.

Finansų ministras Taurimas Valys trečiadienį teigė, kad prie fiskalinės drausmės tikimasi grįžti maždaug po 5–7 metų.

Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus trečiadienį pareiškęs, kad Lietuvos skola viršys Mastrichto kriterijumi nustatytą maksimalią 60 proc. ribą greičiau, negu prognozuoja Europos Komisija – jos vertinimu, šalies skola gali viršyti 60 proc. 2036 metais. 

indeliai.lt

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