Lietuvos BVP: per metus augo 2,3 proc., per ketvirtį smuko 1 proc. Svarbu

Nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos ekonomikos augimas siekė 1,8 proc., pirmąjį įvertį skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Tuo metu trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju, BVP smuko 1 procentu.
Vertinant gamybos metodu trečiąjį ketvirtį didžiausios neigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo statybos, informacijos ir ryšių, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai.
Per tris ketvirčius BVP siekė 67,9 mlrd. eurų to meto kainomis – 3 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, nepašalinus – 2,8 proc.).