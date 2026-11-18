Į Lietuvos teisę perkeliami Europos Sąjungos (ES) Vartojimo kredito direktyvos reikalavimai įpareigos pardavėjus atidžiau vertinti klientų mokumą prieš suteikiant galimybę atsiskaityti dalimis.
Šiuos pokyčius lemia naujai priimta Lietuvos Vartojimo kredito įstatymo redakcija, atnaujinta pagal minimą ES direktyvą. Ji panaikino iki šiol mobiliojo ryšio operatoriams taikytas išimtis. Dėl to telefono, kompiuterio ar kitos įrangos įsigijimas išsimokėtinai nuo šiol bus iš esmės laikomas vartojimo kreditu.
Praktikoje tai reiškia, kad įsigyjant įrenginį išsimokėtinai bus vertinamas pirkėjo mokumas. Šį vertinimą atliks finansavimo partneris, o pačiam sandoriui bus taikomi vartojimo kreditams keliami reikalavimai.
„Šiuos pokyčius lemia ES reguliavimo reikalavimai, prie kurių prisitaiko visa rinka. Nuo lapkričio 20 d. dalies įrangos įsigijimas priklausys nuo finansavimo partnerio sprendimo, tačiau klientams bus siūlomos įvairios alternatyvos: lizingas, įrangos nuoma ar galimybė sumažinti naujo įrenginio kainą grąžinant seną“, – sako L. Bandzinė.
Išsimokėjimas keisis iš esmės
Tuo metu Giedrius Senkus, „Bitė Lietuva“ pirkimų ir produktų didmeniniams klientams direktorius nurodė, kad iki šiol telekomunikacijų bendrovės galėjo pasinaudoti išimtimi, pagal kurią vartojimo kredito reikalavimai nebuvo taikomi sutartims, kai už kreditą nemokamos palūkanos ir kiti mokesčiai. Tai leido telefonus ir kitą ryšio įrangą klientams siūlyti išsimokėtinai pagal lankstesnes taisykles.
„Tai keisis. Į Lietuvos teisę perkėlus naujos Europos Sąjungos vartojimo kreditų direktyvos nuostatas, ši išimtis panaikinama. Tai reiškia, kad ir perkant telefoną išsimokėtinai be palūkanų bei kitų mokesčių turės būti vertinamas žmogaus kreditingumas. Turėsime įvertinti žmogaus pajamas ir jo turimus apskritai visus finansinius įsipareigojimus“, – sako „Bitės“ pirkimų ir produktų didmeniniams klientams direktorius.
Praktiškai tai reiškia, kad daliai klientų gali sumažėti suma, už kurią jie galės įsigyti telefoną išsimokėtinai. Tokiu atveju vietoj norimo naujausio ar brangesnio įrenginio gali tekti rinktis pigesnį modelį. Jei žmogaus finansiniai įsipareigojimai viršys nustatytas ribas, galimybės įsigyti įrenginį išsimokėtinai gali apskritai nelikti.
Taikys specialą išimtį
Įprastai vartojimo kreditams taikoma 40 proc. riba – žmogaus vidutinės mėnesio įmokos pagal visus finansinius įsipareigojimus negali viršyti šios dalies jo mėnesio pajamų. Telefonams ir kai kuriai kitai ryšio įrangai numatyta lankstesnė išimtis. Perkant telefoną, modemą ar maršrutizatorių išsimokėtinai be palūkanų ir kitų mokesčių, ši riba galės siekti iki 60 proc. žmogaus mėnesio pajamų.
„Tai svarbi išimtis ir palengvinimas Lietuvos žmonėms. Vis dėlto net ir taikant aukštesnę ribą kreditingumo vertinimas taps privalomas – bus vertinama daugiau informacijos apie kliento finansinę situaciją. Daliai žmonių tai gali reikšti siauresnį pasirinkimas – ypač renkantis naujausius ir brangesnius įrenginius“, – sako vienas skaitmeninių paslaugų bendrovės vadovų G. Senkus.
Iki lapkričio 20 d. sudarytoms įrangos pirkimo išsimokėtinai sutartims nauji reikalavimai įtakos neturės. Telefonus ar kitą įrangą iki šios datos išsimokėtinai įsigijusiems klientams nieko daryti nereikės.