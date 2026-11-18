Tvirtą Lietuvos įsipareigojimą ir toliau remti Ukrainą ministras patvirtino Briuselyje vykusiuose Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų tarybos gynybos klausimais ir Ukrainos gynybos kontaktinės grupės (UDCG) susitikimuose.
Kaunas: Lietuvos karinė parama Ukrainai kitąmet nemažės
Siekti tolygaus prisidėjimo prie paramos Ukrainai ministras paragino ir kitas Bendrijos šalis.
„Lietuva turi ilgalaikį įsipareigojimą Ukrainai – karinė parama 0,25 proc. nuo BVP. Šiemet tai įgyvendinome, padarysime tai ir kitąmet. Visos šalys turi judėti tolygaus Ukrainos finansavimo link. Taip pat ES diskutuojama, jog daugiau turi prisidėti ir kitų regionų atstovai, galimai Japonija ir Pietų Korėja“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
ES Užsienio reikalų tarybos posėdyje jis kartu su kitais ES šalių gynybos ministrais taip pat aptarė oro gynybos pajėgumų stiprinimą ir Ukrainos integraciją į Europos gynybos technologinę ir pramoninę bazę. Atsižvelgdamas į finansinius suvaržymus, ministras paragino grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto.
R. Kaunas palankiai įvertino ES ir Ukrainos gynybos pramonės partnerystę. Jo teigimu, ši partnerystė turi atitikti Ukrainos ir valstybių narių prioritetus, skatinti ES ir Ukrainos įmonių bendradarbiavimą, didinti gamybą ir spartinti tiekimą, pasitelkiant Ukrainos patirtį ir inovacijas.
Ministras pažymėjo, kad parama Ukrainai bus vienas pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį prioritetų.
Dalyvaudamas Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikime, ministras sakė, kad Lietuva ir toliau prisidės prie PURL iniciatyvos bei tęs vadovavimą Ukrainos išminavimo koalicijai su Islandija.
Susitikime su JAV gynybos sekretoriaus pavaduotoju politikos klausimais Elbridge’u Colby’iu ministras pabrėžė, kad NATO turi išlikti vieninteliu kolektyvinės gynybos Europoje pagrindu Europoje. Kartu jis pažymėjo, kad Europos valstybės turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už savo gynybą.